Дебют Усика в надважкій вазі знову переноситься



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Олександр Усик Радіо Свобода

Промоутер Едді Хірн назвав нові дати наступного бою українця

Дебют колишнього абсолютного чемпіона в важкій вазі Олександра Усика в надважкій ваговій категорії знову переноситься. Промоутер українця Едді Хірн назвав нові можливі дати.

Наступний поєдинок українця може відбутися 12 чи 19 жовтня, інформує ESPN з посиланням на Хірна.

Суперником має бути все той же камерунець Карлос Такам.

Бій Усик – Такам мав відбутися ще в травні, але цьому завадила травма українця. Наступною датою той таки Хірн називав 14 вересня.