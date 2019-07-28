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    Дебют Усика в надважкій вазі знову переноситься

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    Олександр Усик - Дебют Усика в надважкій вазі знову переноситься
    Олександр Усик
    Радіо Свобода

    Промоутер Едді Хірн назвав нові дати наступного бою українця

    Дебют колишнього абсолютного чемпіона в важкій вазі Олександра Усика в надважкій ваговій категорії знову переноситься. Промоутер українця Едді Хірн назвав нові можливі дати.

    Наступний поєдинок українця може відбутися 12 чи 19 жовтня, інформує ESPN з посиланням на Хірна.

    Суперником має бути все той же камерунець Карлос Такам.

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    Бій Усик – Такам мав відбутися ще в травні, але цьому завадила травма українця. Наступною датою той таки Хірн називав 14 вересня.

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