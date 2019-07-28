Дебют Усика в надважкій вазі знову переноситься
Олександр Усик
Радіо Свобода
Промоутер Едді Хірн назвав нові дати наступного бою українця
Дебют колишнього абсолютного чемпіона в важкій вазі Олександра Усика в надважкій ваговій категорії знову переноситься. Промоутер українця Едді Хірн назвав нові можливі дати.
Наступний поєдинок українця може відбутися 12 чи 19 жовтня, інформує ESPN з посиланням на Хірна.
Суперником має бути все той же камерунець Карлос Такам.
Бій Усик – Такам мав відбутися ще в травні, але цьому завадила травма українця. Наступною датою той таки Хірн називав 14 вересня.