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    Денис Шурман стане арбітром матчу «Маріуполь» – ФК «Львів»

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    Денис Шурман. Фото з відкритих джерел - Денис Шурман стане арбітром матчу «Маріуполь» – ФК «Львів»
    Денис Шурман. Фото з відкритих джерел

    Комітети Федерації футболу України призначили офіційних осіб на матч команд Прем’єр-ліги

    Головним арбітром матчу 6-го туру чемпіонату України між «Маріуполем» та ФК «Львів» призначено Дениса Шурмана.

    Про це повідомляє інформаційна служба ФК «Львів»

    Зазначимо, що арбітр з Київської області.

    Допомагатимуть його асистенти арбітра Сергій Беккер (Харків) та Валентин Куцев (Київ), четвертий арбітр – Олександр Дердо (Чорноморськ).

    Спостерігач арбітражу — Віталій Годулян (Одеса). Делегат ФФУ — Віктор Гайворонський (ФФ Донецької області).

    Матч «Маріуполь» – ФК «Львів» відбудеться 26 серпня на стадіоні ім. В.С. Бойка у Маріуполі.

    Початок о 19:30 .

    чемпіонат України Прем'єр Ліга
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