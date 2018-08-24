Денис Шурман стане арбітром матчу «Маріуполь» – ФК «Львів»
-
Розсилка
Денис Шурман. Фото з відкритих джерел
Комітети Федерації футболу України призначили офіційних осіб на матч команд Прем’єр-ліги
Головним арбітром матчу 6-го туру чемпіонату України між «Маріуполем» та ФК «Львів» призначено Дениса Шурмана.
Про це повідомляє інформаційна служба ФК «Львів»
Зазначимо, що арбітр з Київської області.
Допомагатимуть його асистенти арбітра Сергій Беккер (Харків) та Валентин Куцев (Київ), четвертий арбітр – Олександр Дердо (Чорноморськ).
Спостерігач арбітражу — Віталій Годулян (Одеса). Делегат ФФУ — Віктор Гайворонський (ФФ Донецької області).
Матч «Маріуполь» – ФК «Львів» відбудеться 26 серпня на стадіоні ім. В.С. Бойка у Маріуполі.
Початок о 19:30 .