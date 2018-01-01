«Депортиво» Коваля офіційно залишився без тренера

Наставник не зміг вивести команду на належний рівень

«Депортиво» звільнив з посади головного тренера Крістобаля Паррало, повідомляє офіційний сайт клубу. Розгромна поразка від «Реал Сосьєдаду» з рахунком 0:5 підштовхнуло босів нашого Максима Коваля до рішучих дій. Таке рішення прийняло керівництво клубу в зв'язку з невдалими виступами команди. «Депортиво» не