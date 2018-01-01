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    «Депортиво» Коваля офіційно залишився без тренера

    Наставник не зміг вивести команду на належний рівень
    «Депортиво» звільнив з посади головного тренера Крістобаля Паррало, повідомляє офіційний сайт клубу. Розгромна поразка від «Реал Сосьєдаду» з рахунком 0:5 підштовхнуло босів нашого Максима Коваля до рішучих дій. Таке рішення прийняло керівництво клубу в зв'язку з невдалими виступами команди. «Депортиво» не
    • Сьогодні, 11:48
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    Крістобаль Паррало. Фото: ФК Депортиво
    Крістобаль Паррало. Фото: ФК Депортиво

    Наставник не зміг вивести команду на належний рівень

    «Депортиво» звільнив з посади головного тренера Крістобаля Паррало, повідомляє офіційний сайт клубу. Розгромна поразка від «Реал Сосьєдаду» з рахунком 0:5 підштовхнуло босів нашого Максима Коваля до рішучих дій.

    Таке рішення прийняло керівництво клубу в зв'язку з невдалими виступами команди.

    «Депортиво» не може перемогти вже протягом семи матчі поспіль і займає 18 місце в Ла Лізі.

    Нагадаємо, що нещодавно Воротар «Динамо» Максим Коваль на правах оренди перейшов у «Депортиво».

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