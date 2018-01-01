«Депортиво» українця Коваля очолить легенда італійського «Мілана»

Про призначення нового тренера буде оголошено 5 лютого

У понеділок, 5 лютого, «Депортиво» оголосить про призначення нового тренера. Ним стане легендарний футболіст і екс-тренер «Мілана» Кларенс Зеєдорф, який останній рік перебував без роботи, передає телеканал «Футбол 1» з посиланням на видання Marca. Нагадаємо, в «Депортиво» на правах оренди виступає



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кларенс Зеєдорф. Фото: Getty Images

Про призначення нового тренера буде оголошено 5 лютого

У понеділок, 5 лютого, «Депортиво» оголосить про призначення нового тренера.

Ним стане легендарний футболіст і екс-тренер «Мілана» Кларенс Зеєдорф, який останній рік перебував без роботи, передає телеканал «Футбол 1» з посиланням на видання Marca.

Нагадаємо, в «Депортиво» на правах оренди виступає український воротар Максим Коваль.

До Зеєдорфа тренером команди був Крістобаль Паррало, якого звільнили за незадовільні результати: клуб знаходиться в зоні вильоту.