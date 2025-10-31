Головна Спорт Новини
Депутат Думи назвав зрадою показ Олімпіади-2026 на російському телебаченні

Фетісов заявив, що росіян безпідставно вигнали з Олімпіади

Наразі на Олімпіаду-2026 відібралися три російські спортсмени

Дворазовий олімпійський чемпіон та одіозний депутат Держдуми РФ В'ячеслав Фетісов виступив проти показу зимової Олімпіади-2026 на телебаченні у Росії. Про це повідомляє «Главком».

На даний момент на Олімпіаду-2026 відібралися три російські спортсмени, які виступлять у нейтральному статусі.

«Вважаю, що не треба показувати. Бо нас звідти вигнали безпідставно. Якби наші спортсмени не відібралися, не отримали ліцензію, але нас просто викинули звідти. Показати Олімпіаду в Росії – буде зрадою тих російських спортсменів, хто туди не поїхав, яких туди не пустили з різних причин», – заявив Фетісов.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

