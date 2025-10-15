Головна Країна Події в Україні
Atlantic Council пояснив, як атаки РФ по енергетичних об'єктах України впливають на Європу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Atlantic Council пояснив, як атаки РФ по енергетичних об’єктах України впливають на Європу
Росіяни вдарили по енергетиці на Сумщині у ніч на 14 жовтня
фото: ДСНС Сумщини

Як відомо, ще в лютому 2025 року серія російських атак на українські газовидобувні об’єкти спричинила серйозні дисбаланси на ринку, які відчули деякі країни Європи 

Росія значно активізувала ракетні та дронові атаки по енергетичних об’єктах України. Лише за перші десять днів жовтня зафіксовано серію потужних ударів, які були спрямовані на газовидобувні підприємства на сході країни. Внаслідок цього низка населених пунктів залишилася без електроенергії та води, повідомляє «Главком» із посиланям на Atlantic Council.

Як зазначають аналітики, подібні обстріли тривають упродовж усієї війни – Росія вже здійснила тисячі атак на лінії електропередач, підстанції, трубопроводи й сховища, намагаючись занурити Україну в темряву та змусити капітулювати. Проте нинішня хвиля атак є безпрецедентною за масштабом: Москва запускає десятки дронів одночасно, перевантажуючи українську систему протиповітряної оборони.

Автори матеріалу наголошують, що ці удари становлять загрозу не лише для України, а й для всієї Європи. «Кампанія бомбардувань Москви стане ширшою європейською проблемою, якщо Києву не буде надано більшої підтримки», – йдеться в матеріалі.

Експерти нагадують, що ще в лютому 2025 року серія російських атак на українські газовидобувні об’єкти спричинила серйозні дисбаланси на ринку, які відчули більшість країн Центральної та Східної Європи.

З лютого по вересень Україна закупила майже п’ять млрд кубометрів газу на європейських ринках, готуючись до зимового періоду. Це призвело до зростання регіонального попиту та підвищення цін. Якщо Росія продовжить атаки цієї зими, наслідки для України та її сусідів можуть бути ще масштабнішими.

Для запобігання енергетичній кризі аналітики закликають країни ЄС скасувати чинні обмеження на експорт енергоресурсів до України. Вони наголошують, що швидкі політичні рішення здатні покращити енергетичну безпеку регіону.

За оцінками Atlantic Council, ситуацію ускладнюють логістичні обмеження – більшість східноєвропейських країн не мають доступу до морських терміналів, а їхні транспортні потужності перевантажені або занадто дорогі.

Україна, попри сусідство з чотирма країнами ЄС, переважно покладається на імпорт газу через Польщу та Угорщину. Водночас Словаччина має великі вільні пропускні потужності, але високі тарифи обмежують можливості України транспортувати газ із Західної Європи.

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

Нагадаємо, ситуація в енергосистемі України є контрольованою, але ускладнена через постійні російські обстріли. Енергетики цілодобово проводять відновлювальні роботи, водночас війська РФ прицільно обстрілюють, в тому числі і ремонтні бригади.

До слова, Зеленський заявив, що Україна може почати імпортувати електроенергію цієї зими через ворожі атаки на енергоінфраструктуру.

Теги: росія енергетика Європа

Читайте нас

Atlantic Council пояснив, як атаки РФ по енергетичних об’єктах України впливають на Європу
Atlantic Council пояснив, як атаки РФ по енергетичних об’єктах України впливають на Європу
