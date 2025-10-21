Головна Світ Політика
Чехія пропонує Словаччині «газову допомогу» на тлі прискореної заборони на газ із РФ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Прага підтримує повну заборону на рівні ЄС

Чехія запропонувала Словаччині прискорену підтримку у сфері газопостачання після того, як міністри енергетики ЄС ухвалили рішення про поступову відмову від імпорту російського газу, із запланованою повною забороною на січень 2028 року. Братислава, разом з Угорщиною, стала єдиною країною, яка відмовилася підтримати це рішення, посилаючись на ризики для безпеки та цінову нестабільність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euractiv.

Міністр торгівлі та промисловості Чехії Лукаш Влчек визнав побоювання Словаччини та Угорщини «актуальними», але наголосив, що обидві країни мали достатньо часу для підготовки. На відміну від них, Чехія, яка до повномасштабного вторгнення також сильно залежала від російського газу, інвестувала у західні термінали ЗПГ (скраплений природний газ) та модернізувала інфраструктуру, диверсифікувавши постачання.

«Росія веде війну проти нас, і продовження фінансування цієї війни не має сенсу», – заявив Влчек.

Міністр підтвердив, що Прага підтримує повну заборону на рівні ЄС.

Словаччина та Угорщина стверджують, що їм бракує життєздатних альтернативних маршрутів. Однак Чехія, яка тепер може імпортувати газ із заходу, готова стати «рятівним каналом» для Братислави.

Влчек повідомив, що вже обговорював цю пропозицію безпосередньо з міністром економіки Словаччини Денісою Саковою.

«Я сказав своєму словацькому колезі: якщо Словаччині потрібна тісніша співпраця, Чехія готова. Варіант є, але Словаччина повинна звернутися з ним. Якщо це станеться, ми готові негайно», — підкреслив Влчек.

Історично газ надходив зі сходу на захід через Словаччину, забезпечуючи Братиславі транзитний дохід. Зміна цього тренду означатиме, що Словаччині доведеться імпортувати газ, сплачуючи Чехії за постачання із заходу.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що країна може підтримати 19-й пакет європейських санкцій проти Росії, якщо Європейська комісія запропонує рішення проблеми з цінами на електроенергію в Європі та узгодить кліматичні цілі з потребами промисловості. Про це він повідомив після засідання міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі.

«Наші ключові вимоги, особливо в області захисту національних інтересів і конкурентоспроможності словацької промисловості, чітко прописані в висновках Європейської ради. Ми підходимо до цього питання відповідально та конструктивно, щоб досягти згоди», – зазначив Бланар. Він додав, що, на думку уряду Словаччини, нинішній варіант пакета санкцій не повинен безпосередньо вплинути на економіку країни, але важливо, щоб це не загрожувало конкурентоспроможності словацької промисловості, зокрема автомобільної, яка є важливою для економіки.

