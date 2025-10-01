G7 домовляється про значне посилення санкцій проти Росії – Bloomberg

«Велика сімка» опрацьовує низку варіантів, зокрема нові санкції проти ключових економічних секторів Росії

Країни Великої сімки наблизилися до того, щоб значно посилити санкції проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Ми погодилися щодо необхідності діяти спільно та вважаємо, що настав час для значної координації заходів, щоб посилити стійкість України та критично обмежити здатність Росії вести війну проти неї», – зазначено в документі, який має в розпорядженні агентство.

У документі зазначається, що G7 опрацьовує низку варіантів, зокрема нові санкції проти ключових економічних секторів Росії – енергетики, фінансів та військової промисловості. «Ми погодилися, що зараз настав час максимально тиснути на експорт нафти з Росії, який є основним джерелом її доходів», – йдеться в документі.

Проєкт заяви передбачає, що G7 може запровадити санкції проти великих російських нафтокомпаній, а також проти їхнього «тіньового флоту». Крім того, у проєкті зазначено, що міністри обговорять фінансові потреби України, зокрема координацію шляхів подальшого використання заморожених активів Центробанку Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо санкційної політики України. Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров та уповноважений президента з санкцій Владислав Власюк доповіли про результати роботи, зокрема нові санкційні кроки та синхронізацію з міжнародними партнерами.

До слова, оператори терміналів у одному з ключових нафтових портів Китаю Циндао готують нові обмеження для «тіньового флоту». Вони торкнуться старих танкерів, що перевозять санкційну нафту з Ірану.