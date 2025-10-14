Екологічна катастрофа: Анапа знову в мазуті через аварію танкерів, що сталася минулого року
Аварія танкерів сталася майже десять місяців тому
Росія продовжує нищити Чорне море, ігноруючи наслідки масштабної екологічної катастрофи. На пляжах Анапи знову фіксують викиди мазуту з танкерів, які наприкінці минулого року розбилися в Керченській протоці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.
«Аварія танкерів сталася майже десять місяців тому, але уламки суден досі не підняли з морського дна, тому витоки мазуту тривають. Влада РФ демонструє повну байдужість до екологічної загрози: замість реальної ліквідації наслідків аварії вона зосереджена на війні проти України. Це призводить до постійного забруднення Чорного моря, яке матиме багаторічні наслідки для екосистеми регіону», – наголошує ЦПД.
Також Центр зазначив, що внаслідок аварії страждають і росіяни – бізнеси на Чорноморському узбережжі зазнали збитків через провальний туристичний сезон, а відпочивальники, які все ж наважилися приїхати на курорти, ризикували власним здоров’ям.
«Нехтування наслідками катастрофи демонструє повну деградацію державного управління в РФ – система, що загрузла у війні, вже не спроможна реагувати навіть на загрози власному довкіллю та населенню», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 15 грудня минулого року в районі Керченської протоки під час штормових умов, внаслідок аварії російських танкерів «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239», у море потрапила значна кількість мазуту, яка продовжує розповсюджуватись по акваторії Чорного моря.
Як повідомлялося, понад 650 км подолав залишковий мазут з танкерів «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239», затонулих у Керченській протоці 15 грудня 2024 року, перш ніж його згустки досягли берегів Національного природного парку «Тузловські лимани».
