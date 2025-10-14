Екологічна катастрофа: Анапа знову в мазуті через аварію танкерів, що сталася минулого року

Уламки суден досі РФ не підняла з морського дна, тому витоки мазуту тривають

Аварія танкерів сталася майже десять місяців тому

Росія продовжує нищити Чорне море, ігноруючи наслідки масштабної екологічної катастрофи. На пляжах Анапи знову фіксують викиди мазуту з танкерів, які наприкінці минулого року розбилися в Керченській протоці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

«Аварія танкерів сталася майже десять місяців тому, але уламки суден досі не підняли з морського дна, тому витоки мазуту тривають. Влада РФ демонструє повну байдужість до екологічної загрози: замість реальної ліквідації наслідків аварії вона зосереджена на війні проти України. Це призводить до постійного забруднення Чорного моря, яке матиме багаторічні наслідки для екосистеми регіону», – наголошує ЦПД.

Також Центр зазначив, що внаслідок аварії страждають і росіяни – бізнеси на Чорноморському узбережжі зазнали збитків через провальний туристичний сезон, а відпочивальники, які все ж наважилися приїхати на курорти, ризикували власним здоров’ям.

«Нехтування наслідками катастрофи демонструє повну деградацію державного управління в РФ – система, що загрузла у війні, вже не спроможна реагувати навіть на загрози власному довкіллю та населенню», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 15 грудня минулого року в районі Керченської протоки під час штормових умов, внаслідок аварії російських танкерів «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239», у море потрапила значна кількість мазуту, яка продовжує розповсюджуватись по акваторії Чорного моря.

Як повідомлялося, понад 650 км подолав залишковий мазут з танкерів «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239», затонулих у Керченській протоці 15 грудня 2024 року, перш ніж його згустки досягли берегів Національного природного парку «Тузловські лимани».