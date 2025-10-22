Головна Спорт Новини
Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Чи візьмуть участь Росія та Білорусь в Паралімпіаді: з'явилося офіційне рішення
фото: paralympic.org

Зимові Паралімпійські ігри-2026 пройдуть в італійських Мілані та Кортіні д'Ампеццо 6-15 березня

Росія та Білорусь не візьму участь в Паралімпійських іграх 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Вчора, 21 жовтня, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських та паралімпійських кваліфікаційних змагань. Таким чином, представники країн-агресорів втратили останню можливість кваліфікуватися зимову Паралімпіаду.

У разі допуску росіян і білорусів до змагань вони б мали можливість брати участь в них з власною символікою, прапором та гімном.

Зимові Паралімпійські ігри-2026 пройдуть в італійських Мілані та Кортіні д'Ампеццо 6-15 березня

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство Росії.

У суботу, 27 вересня, на Генеральній асамблеї МПК у Сеулі (Південна Корея) організації-члени МПК проголосували за те, щоб не зберігати часткового усунення національного паралімпійського комітету Росії.

У першому раунді проти повного усунення ПКР проголосувало 111 делегатів, за 55, 11 утрималися. У другому турі за відміну часткового усунення ПКР проголосував 91 делегат, проти – 77, 8 – утрималися.

Тепер росіяни і білоруси можуть змагатися на турнірах під егідою МПК з власною символікою, прапором та гімном.

Членство ПКР було частково припинено на Генеральній асамблеї МПК у вересні 2023 року.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

Теги: паралімпійські ігри спорт росія Білорусь

