Депутатка Думи і олімпійська чемпіонка заявила, що є галузі, в яких Росія обходить Захід

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Депутатка Думи і олімпійська чемпіонка заявила, що є галузі, в яких Росія обходить Захід
Журова зробила дивну заяву

Журова вважає, що начебто у Росії певні медичні операції роблять краще, ніж на Заході

вОдіозна депутатка Держдуми РФ та олімпійська чемпіонка Світлана Журова заявила, що Росія начебто обходить Захід у багатьох галузях. Про це повідомляє «Главком».

«Давно не була за кордоном, але, на мою думку, ми обходимо Захід у багатьох банківських сервісах, таксі, маркетплейсах. Можу судити лише на основі думки знайомих. В організації спорту ми кращі в багатьох моментах. У нас держава дуже багато спортсменам допомагає, а там у багатьох країнах допомога від спонсорів – і то тільки топовим спортсменам, а решті доводиться десь працювати, щоб гроші заробити», – сказала Журова.

Вона також вважає, що начебто у Росії певні медичні операції роблять краще, ніж на Заході.

«Щодо медицини, знаю, що в Канаді, якщо ти хочеш отримати по страхуванню допомогу, стоятимеш у черзі, а страхуванню ще й оплатити треба. Наприклад, щоб зробити МРТ, потрібно не один місяць чекати чи піти робити платно. Знаю, що багато хто приїжджає на певні медичні операції в Росію і каже, що у нас набагато краще, ніж у них. У нас просто є забобони, що на Заході все краще, але я там жила і не скажу, що це так», – заявила депутатка.

Нагадаємо, футболісти московського ЦСКА Матвій Кисляк та Кирило Глєбов потрапили до бази сайту «Миротворець»

Зазначається, що гравці є співучасниками злочинів російської влади проти України та її громадян, а також займалися пропагандою війни.

Кисляк та Глєбов 10 травня 2025 року перед матчем 28 туру чемпіонату Росії з футболу взяли участь в пропагандистській акції.

Гравці вийшли на футбольне поле разом з дітьми учасників російської військової агресії проти України. Пропагандистська акція була організована фондом «Захисники вітчизни», який підтримує російських окупантів.

