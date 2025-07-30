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«Підтримувала Україну». Гераскевич прокоментував загибель олімпійської чемпіонки Дальмайєр

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Підтримувала Україну». Гераскевич прокоментував загибель олімпійської чемпіонки Дальмайєр
31-річна німкеня була дипломованим гірським та лижним гідом

Гераскевич: Дальмайєр – легенда біатлону, одна з найкращих спортсменок усіх часів

Лідер українського скелетону Владислав Гераскевич прокоментував смерть титулованої німецької біатлоністки Лаури Дальмайєр. Про це повідомляє «Главком».

«Лаура Дальмайєр – легенда біатлону, одна з найкращих спортсменок усіх часів. Вона також була чудовою та чуйною людиною. На початку повномасштабного вторгнення вона активно підтримувала Україну та долучалася до ініціатив німецької організації «Athletes for Ukraine», яка з березня 2022 року всіляко допомагає Україні й продовжує робити це зараз. Дуже шкода. Співчуття рідним та близьким та величезна подяка за все», – написав Гераскевич в Instagram.

Нагадаємо, 31-річна дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону Лаура Дальмайєр загинула внаслідок інциденту в гірській системі у Пакистані. 

Смерть спортсменки сьогодні, 30 липня, підтвердив її менеджмент.

У понеділок, 28 липня, Дальмайєр потрапила під камнепад, коли робила сходження на пік Лайла в гірській системі Каракорум у Пакистані. Рятувальникам не вдалося одразу дістатися до Лаури.

Виходячи з даних, отриманих після обльоту території, вони зробили висновок, що дівчина, як мінімум, отримала серйозні травми. Вона знаходилася на висоті 5700 м.

Сьогодні, 30 липня, через погані погодні умови було неможливо використовувати гелікоптер. Тому відбувалася наземна операція з пошуку Дальмайєр.

Варто зазначити, що 31-річна німкеня була дипломованим гірським та лижним гідом.

Дальмайєр завершила професійну кар'єру у 2019 році. Вона виграла дві золоті медалі на Олімпіаді-2018 у Пхенчхані, а також є семиразовою чемпіонкою світу та володаркою «Великого кришталевого глобуса».

Як повідомлялося, на фронті загинув Юрій Бредак (позивний «Клевер») – титулований український веслувальник.

Загинув Юрій 23 червня 2025 року.

Він був знаним спортсменом – майстром спорту з академічного веслування, багаторазовим призером чемпіонатів України, представляв столицю на всеукраїнському та світовому рівнях.

Теги: Лаура Дальмайєр смерть біатлон Владислав Гераскевич спорт

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