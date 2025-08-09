Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чому Росія вторглася в Україну з території Білорусі? Лукашенко вигадав неймовірну версію

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Чому Росія вторглася в Україну з території Білорусі? Лукашенко вигадав неймовірну версію
фото: пресслужба Лукашенка

 Лукашенко пояснив, як російські війська потрапили під Київ з території Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що не був поінформований про наміри Росії розпочати повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році. Про це він сказав в інтерв'ю журналу Time, передає «Главком».

За словами Лукашенка, його нібито збентежила велика кількість російських військових, які прибули до Білорусі для участі у спільних навчаннях.

Він стверджує, що про початок повномасштабної війни дізнався лише з відеозвернення російського диктатора Володимира Путіна 24 лютого 2022 року.

Лукашенко пояснив, що оскільки навчання проходили на півдні Білорусі, після їх завершення російські війська, за його версією, перетнули складний кордон з Україною та, рухаючись уздовж траси Ленінград – Одеса, зайшли на територію України лише на кілька годин.

«Чому війська Росії через Київ пішли на схід Росії? Чому Путін виводив їх через Київ до Росії? Ну, це до Зеленського питання і до Путіна», – сказав Лукашенко.

До слова, Лукашенко визнав, що війна проти України розвивається не так, як Москва планувала спочатку. «Мені здається, що ця війна, ця спеціальна військова операція, пішла не так, як він думав», – сказав Лукашенко.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю Time відзначився зухвалими заявами на адресу американського президента Дональда Трампа. За його словами, очільник Росії Володимир Путін «може послати» президента США.

Лукашенко, коментуючи останні заяви Трампа, назвав його «бовтуном» та наголосив, що той начебто не досягнув жодних результатів. «Слухай, я прийшов, сказав, 50 днів дав. Він має завжди розуміти, що його можуть послати на...», – заявив Лукашенко, додавши, що Путін поки не посилав лідера США, але нібито може це зробити.

Раніше Володимир Путін, коментуючи хід війни проти України, заявив, що шкодує, що РФ не розпочала вторгнення до України раніше. Нещодавно Путін цинічно заявив, що втрати росіян на війні «не були марними».

До слова, Росія та США погодили домовленість про зустріч російського диктатора Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа найближчими днями. Невдовзі після особистої зустрічі з Путіним глава США планує провести трьохсторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і очільником Кремля.

Bloomberg повідомляв, що Вашингтон і Москва хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні. Домовленість може закріпити за Росією окуповані території України.

Зазначається, що посадовці Сполучених Штатів та Росії працюють над укладенням угоди щодо територій для запланованої зустрічі на вищому рівні між президентом Дональдом Трампом та диктатором Володимиром Путіним, яка має відбутися наступного тижня. США також працюють над тим, щоб отримати згоду України та її європейських союзників на угоду.

Читайте також:

Теги: росія Олександр Лукашенко окупація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ, використовуючи протести, буде намагатись максимально загострити ситуацію
Про заходи безпеки. Учасникам мітингів слід бути пильними
25 липня, 13:23
Масштаб російського терору робить питання захисту довкілля питанням безпеки всього континенту
Міндовкілля назвало суму збитків, які Росія завдала українському довкіллю
12 липня, 13:52
Мітинги у Тбілісі після виборів президента, 2024 рік. Грузини протестували проти перемоги Міхеіла Кавелашвілі, висуванця проросійської партії «Грузинська мрія»
«Тбілісі за три дні». Експерт пояснив, як нинішня грузинська влада сама відкрила двері ворогу
11 липня, 12:20
Трамп: Чотири рази я був упевнений, що ми про все домовилися
«Чотири рази я був упевнений..»: Трамп зробив зізнання щодо Путіна
16 липня, 18:57
На Білгородщині дрони атакували ангари з військовою технікою (фото)
На Білгородщині дрони атакували ангари з військовою технікою (фото)
9 липня, 15:35
14 липня Зеленський запропонував главі Мінекономіки Юлії Свириденко очолити уряд України
Зеленський оголосив зміну уряду, Трамп попередив Путіна. Головне за 14 липня
14 липня, 21:25
У російському Сальську пролунали потужні вибухи, а після розгорілася пожежа
Безпілотники атакували Росію: у місті Сальск пролунали вибухи
29 липня, 03:48
Тосканська виноробня Fattoria della Aiola була придбана у 2012 році фондом «Дар» Іллі Єлісєєва, який є колишнім однокурсником та діловим партнером Дмитра Медведєва
Російська еліта заробляє мільйони на італійському вині попри війну в Україні
2 серпня, 00:49
Горить НПЗ в Адлері
Удари по Україні та атака безпілотників на Росію: головне за ніч
3 серпня, 06:37

Політика

«Україні не дадуть ні місця, ні голосу». Дипломат жорстко висловився про переговори з Путіним
«Україні не дадуть ні місця, ні голосу». Дипломат жорстко висловився про переговори з Путіним
Чому Росія вторглася в Україну з території Білорусі? Лукашенко вигадав неймовірну версію
Чому Росія вторглася в Україну з території Білорусі? Лукашенко вигадав неймовірну версію
США, Україна та ЄС узгодять позиції перед самітом Трампа і Путіна – Axios 
США, Україна та ЄС узгодять позиції перед самітом Трампа і Путіна – Axios 
Чи доєднається Зеленський до переговорів на Алясці: відповідь CBS News
Чи доєднається Зеленський до переговорів на Алясці: відповідь CBS News
Історична зустріч Путіна та Трампа сколихнула світові медіа
Історична зустріч Путіна та Трампа сколихнула світові медіа
Зустріч Путіна та Трампа офіційно підтверджена. Кремль розкрив подробиці
Зустріч Путіна та Трампа офіційно підтверджена. Кремль розкрив подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
21K
Стало відомо, хто успадкував майно народного артиста і ексдепутата Яна Табачника
7250
Світові ціни на нафту різко впали – Reuters
6379
Скандальне інтерв'ю Дудя з Невзоровим спричинило бурхливу реакцію в Україні
3774
Відомі політики посварились через питання, хто призначив Свириденко

Новини

«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
Вчора, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Вчора, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua