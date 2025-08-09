Чому Росія вторглася в Україну з території Білорусі? Лукашенко вигадав неймовірну версію

Лукашенко пояснив, як російські війська потрапили під Київ з території Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що не був поінформований про наміри Росії розпочати повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році. Про це він сказав в інтерв'ю журналу Time, передає «Главком».

За словами Лукашенка, його нібито збентежила велика кількість російських військових, які прибули до Білорусі для участі у спільних навчаннях.

Він стверджує, що про початок повномасштабної війни дізнався лише з відеозвернення російського диктатора Володимира Путіна 24 лютого 2022 року.

Лукашенко пояснив, що оскільки навчання проходили на півдні Білорусі, після їх завершення російські війська, за його версією, перетнули складний кордон з Україною та, рухаючись уздовж траси Ленінград – Одеса, зайшли на територію України лише на кілька годин.

«Чому війська Росії через Київ пішли на схід Росії? Чому Путін виводив їх через Київ до Росії? Ну, це до Зеленського питання і до Путіна», – сказав Лукашенко.

До слова, Лукашенко визнав, що війна проти України розвивається не так, як Москва планувала спочатку. «Мені здається, що ця війна, ця спеціальна військова операція, пішла не так, як він думав», – сказав Лукашенко.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю Time відзначився зухвалими заявами на адресу американського президента Дональда Трампа. За його словами, очільник Росії Володимир Путін «може послати» президента США.

Лукашенко, коментуючи останні заяви Трампа, назвав його «бовтуном» та наголосив, що той начебто не досягнув жодних результатів. «Слухай, я прийшов, сказав, 50 днів дав. Він має завжди розуміти, що його можуть послати на...», – заявив Лукашенко, додавши, що Путін поки не посилав лідера США, але нібито може це зробити.

Раніше Володимир Путін, коментуючи хід війни проти України, заявив, що шкодує, що РФ не розпочала вторгнення до України раніше. Нещодавно Путін цинічно заявив, що втрати росіян на війні «не були марними».

До слова, Росія та США погодили домовленість про зустріч російського диктатора Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа найближчими днями. Невдовзі після особистої зустрічі з Путіним глава США планує провести трьохсторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і очільником Кремля.

Bloomberg повідомляв, що Вашингтон і Москва хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні. Домовленість може закріпити за Росією окуповані території України.

Зазначається, що посадовці Сполучених Штатів та Росії працюють над укладенням угоди щодо територій для запланованої зустрічі на вищому рівні між президентом Дональдом Трампом та диктатором Володимиром Путіним, яка має відбутися наступного тижня. США також працюють над тим, щоб отримати згоду України та її європейських союзників на угоду.