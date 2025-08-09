Головна Країна Суспільство
Лякатимуть «Орєшніком»? Військовий експерт оцінив ризики навчань у Білорусі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Лякатимуть «Орєшніком»? Військовий експерт оцінив ризики навчань у Білорусі
Російські та білоруські військові готуються до навчань, за якими уважно спостерігають Україна та Європа
фото: Міноборони Білорусі

Про небезпеку осінніх російсько-білоруських навчань президент України Володимир Зеленський попереджав ще у лютому цього року

Заплановані на вересень спільні стратегічні російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025» проходитимуть у в центральній частині Білорусі та не створять резонансної загрози ні для України, ні для Європи. Таку думку в коментарі «Главкому» висловив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

За його словами, цього року Росія і Білорусь не будуть вдаватися до якихось активних публічних дій. У росіян просто немає достатньої кількості вільних сил, проте на навчаннях можуть відпрацьовуватися питання більш тісної взаємодії логістичних підрозділів, командних структур, використання білоруських залізничних шляхів для перекидання військ, взаємодії систем ППО, переміщення носіїв ядерної зброї.  

«Ми пам'ятаємо, що під час попередніх навчань неодноразово лунали розмови і про те, що білоруські літаки можуть оснащуватися ядерними боєголовками, і про бойові частини для «Іскандерів», спливала історія про «Орєшнік»… Все це вкладається, скоріше, в політично-інформаційну складову дій Російської Федерації і Білорусі. Але, думаю, ближче до року-двох-трьох, цей напрямок все одно буде небезпечним. Країни НАТО вже роблять висновок, що в найближчому майбутньому Росія може використати його для дій гібридного чи військового плану проти країн Балтії. І в цьому сенсі продовження цих навчань, дійсно, може бути більш тривожною історією», – пояснив експерт.  

На думку Сергія Згурця, поки ж навчання будуть працювати більше у форматі «лякалок» на кшталт передачі «Орєшніка» до Білорусі.

«Ми не знаємо, чи насправді це має військовий сенс, але такий резонансний контент дійсно впливає на європейських партнерів, які бояться ядерної зброї, на чому і далі спекулює Російська Федерація. Особливо на тлі заяв Кремля, що він не будуть дотримуватися Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності», – підсумував експерт.

Раніше про небезпеку осінніх російсько-білоруських навчань президент України Володимир Зеленський попереджав ще у лютому цього року: так, в інтерв’ю The Guardian він припускав, що Путін може скористатися ними, аби розпочати повномасштабне вторгнення в Польщу або Литву.

У червні Зеленський заявив, що не виключає використання навчань як прикриття для можливого наступу РФ на Житомирську, Волинську або Чернігівську області. Водночас президент зауважив, що Лукашенко може злякатися реакції України на відверту підготовку до наступальних дій та додав, що, за даними розвідки, військові маневри можуть бути переміщені подалі від українських та європейських кордонів.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що російський ракетний комплекс «Орєшнік» буде розміщений на території республіки до кінця 2025 року.

