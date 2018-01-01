Дерев’янченко свій наступний бій проведе 20 січня у Нью-Йорку
- Сьогодні, 09:10
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Сергію вирішили влаштувати проміжний поєдинок перед двобоєм з Андраде
Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко (11-0, 9 КО) свій наступний поєдинок на професійному рингу проведе 20 січня у Нью-Йорку у межах великого вечора боксу.
Головною подією вечора стане бій Еррола Спенса та Ламона Пітерсона.
Про це повідомляє ESPN, стверджуючи, що суперник українця поки не визначений.
Для 32-річного українця цей поєдинок стане першим із серпня минулого року, коли Сергій переміг Туреано Джонсона у бою за звання офіційного претендента на титул чемпіона світу за версією IBF, яким володіє Геннадій Головкін.
Зазначається, що навесні Дерев'янченко розраховує провести поєдинок проти Деметріуса Андраде (25-0, 16 КО), який піднявся у нову вагову категорію.
Тому цілком можливо, що команда українця вирішила влаштувати для нього проміжний бій, щоб уникнути тривалого простою.
Нагадаємо, Дерев'янченко залишився на першому місці в рейтингу IBF.
Джерело: klitschko-brothers.com