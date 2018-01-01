  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Дерев’янченко свій наступний бій проведе 20 січня у Нью-Йорку

    Сергію вирішили влаштувати проміжний поєдинок перед двобоєм з Андраде
    Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко (11-0, 9 КО) свій наступний поєдинок на професійному рингу проведе 20 січня у Нью-Йорку у межах великого вечора боксу. Головною подією вечора стане бій Еррола Спенса та Ламона Пітерсона. Про це повідомляє ESPN, стверджуючи, що суперник українця поки не визначений. Для 32-річного українця цей
    • Сьогодні, 09:10
    • Розсилка
    Сергій Дерев'янченко
    Сергій Дерев'янченко

    Сергію вирішили влаштувати проміжний поєдинок перед двобоєм з Андраде

    Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко (11-0, 9 КО) свій наступний поєдинок на професійному рингу проведе 20 січня у Нью-Йорку у межах великого вечора боксу.

    Головною подією вечора стане бій Еррола Спенса та Ламона Пітерсона.

    Про це повідомляє ESPN, стверджуючи, що суперник українця поки не визначений.

    Для 32-річного українця цей поєдинок стане першим із серпня минулого року, коли Сергій переміг Туреано Джонсона у бою за звання офіційного претендента на титул чемпіона світу за версією IBF, яким володіє Геннадій Головкін.

    Зазначається, що навесні Дерев'янченко розраховує провести поєдинок проти Деметріуса Андраде (25-0, 16 КО), який піднявся у нову вагову категорію.

    Тому цілком можливо, що команда українця вирішила влаштувати для нього проміжний бій, щоб уникнути тривалого простою.

    Нагадаємо, Дерев'янченко залишився на першому місці в рейтингу IBF.

    Джерело: klitschko-brothers.com

    бокс Сергій Дерев'янченко IBF
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ