Дерев'янченко залишився на першому місці в рейтингу IBF, Гвоздик покинув топ-15
- Сьогодні, 14:45
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Сергій Дерев'янченко. Фото: RingSide24
Олександр Гвоздик покинув рейтинг через бій за титул тимчасового чемпіона WBC
Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко (11-0, 9 КО) продовжує лідирувати в оновленому рейтингу IBF.
Українець залишається на першому місці в списку і повинен стати обов'язковим претендентом на пояс чемпіона світу, яким володіє Геннадій Головкін, але казахстанець отримав відстрочку через другий поєдинок з Саулом Альваресом.
Український напівважковаговик Олександр Гвоздик (14-0, 12 КО) покинув рейтинг IBF через те, що найближчим часом буде битися за титул тимчасового чемпіона WBC. У свою чергу Артем Далакян більше не знаходиться в топ-15 через те, що буде битися за титул WBA.
Джерело: xsport.ua