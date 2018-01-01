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    Дерев'янченко залишився на першому місці в рейтингу IBF, Гвоздик покинув топ-15

    Олександр Гвоздик покинув рейтинг через бій за титул тимчасового чемпіона WBC
    Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко (11-0, 9 КО) продовжує лідирувати в оновленому рейтингу IBF. Українець залишається на першому місці в списку і повинен стати обов'язковим претендентом на пояс чемпіона світу, яким володіє Геннадій Головкін, але казахстанець отримав відстрочку через другий поєдинок з Саулом Альваресом. Український
    • Сьогодні, 14:45
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    Сергій Дерев'янченко. Фото:&nbsp;RingSide24
    Сергій Дерев'янченко. Фото: RingSide24

    Олександр Гвоздик покинув рейтинг через бій за титул тимчасового чемпіона WBC

    Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко (11-0, 9 КО) продовжує лідирувати в оновленому рейтингу IBF.

    Українець залишається на першому місці в списку і повинен стати обов'язковим претендентом на пояс чемпіона світу, яким володіє Геннадій Головкін, але казахстанець отримав відстрочку через другий поєдинок з Саулом Альваресом.

    Український напівважковаговик Олександр Гвоздик (14-0, 12 КО) покинув рейтинг IBF через те, що найближчим часом буде битися за титул тимчасового чемпіона WBC. У свою чергу Артем Далакян більше не знаходиться в топ-15 через те, що буде битися за титул WBA.

    Джерело: xsport.ua

    бокс Олександр Гвоздик IBF рейтинг Геннадій Головкін
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