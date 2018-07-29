Дерліс Гонсалес досягнув угоди з «Сантосом»



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Дерліс Гонсалес. Фото ФK «Динамо»

Трансфер Гонсалеса таки може відбутися

Форвард Динамо Дерліс Гонсалес прокоментував ситуацію з переходом у «Сантос».

Дерліса цитує «Gazeta Esportiva»: «Я просто хочу грати. І більше нічого».

«З «Сантосом» ми домовилися», – додав футболіст.

Раніше парагваєць заявив, що хоче покинути київське «Динамо».

Зазначимо, що «біло-сині» та «Сантос» обміняються на іншого вінгера Вітора Буено.

До речі, Дерліс заробляє в київському клубі найбільшу зарплату – 110 тисяч євро на місяць.

Дерліс Гонсалес переходив у «Динамо» за 9,4 млн євро.

Однак за три роки так і не став лідером у київській команді, а зараз і взагалі не потрапляє в основу.

Парагваєць забив 12 голів і віддав 15 асистів у 85 матчах, показавши гіршу ефективність, ніж у «Базелі».

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