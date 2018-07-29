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    Дерліс Гонсалес досягнув угоди з «Сантосом»

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    <span><span>Дерліс Гонсалес. Фото&nbsp;ФK &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;</span></span> - Дерліс Гонсалес досягнув угоди з «Сантосом»
    Дерліс Гонсалес. Фото ФK «Динамо» 

    Трансфер Гонсалеса таки може відбутися

    Форвард Динамо Дерліс Гонсалес прокоментував ситуацію з переходом у «Сантос».

    Дерліса цитує «Gazeta Esportiva»: «Я просто хочу грати. І більше нічого».

    «З «Сантосом» ми домовилися», – додав футболіст.

    Раніше парагваєць заявив, що хоче покинути київське «Динамо».

    Зазначимо, що «біло-сині» та «Сантос» обміняються на іншого вінгера Вітора Буено.

    До речі, Дерліс заробляє в київському клубі найбільшу зарплату – 110 тисяч євро на місяць.

    Дерліс Гонсалес переходив у «Динамо» за 9,4 млн євро.

    Однак за три роки так і не став лідером у київській команді, а зараз і взагалі не потрапляє в основу.

    Парагваєць забив 12 голів і віддав 15 асистів у 85 матчах, показавши гіршу ефективність, ніж у «Базелі».

    Читайте також: «Динамо» вимагає у «Олімпії» п'ять мільйонів доларів за 50% прав на Гонсалеса.

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