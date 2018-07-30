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    Дерліс Гонсалес може залишитися в київському «Динамо»

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    Дерліс Гонсалес - Дерліс Гонсалес може залишитися в київському «Динамо»
    Дерліс Гонсалес

    Переговори парагвайця із «Сантосом» знаходяться на стадії зриву

    Парагвайський півзахисник Дерліс Гонсалес може залишитися в київському «Динамо».

    Про це заявив батько футболіста Пабло Гонсалес, який прокоментував ситуацію навколо переговорів свого сина з бразильським «Сантосом».

    «Якщо Дерліс не отримає ту ж зарплату, яка у нього була в «Динамо», то не перейде в «Сантос» і у вівторок повернеться в Україну. Поки ми не летимо до Бразилії на переговори, вже і так просиділи там чотири дні, нічого не вирішивши», - сказав Пабло.

    Раніше Дерліс, на якого буде обміняний півзахисник Фрезарін, заявив, що досяг угоди з «Сантосом».

    «Динамо» орендує Фрезаріна з правом викупу за 10 мільйонів євро.

    Раніше стало відомо, що «Динамо» продовжує знаходитись у пошуках нападника, також клуб планує придбати флангового півзахисника.

    Джерело: ua.tribuna.com

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