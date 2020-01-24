«Десна» підсилилася футболістом національної збірної
Йоонас Тамм
ФК «Десна»
Чернігівці уклали угоду з естонським захисником
Чернігівська «Десна» уклала угоду з захисником збірної Естонії Йоонасом Таммом.
Угоду підписано за схемою 1,5 + 1 рік, інформує пресслужба клубу.
Професіональну кар’єру наразі 27-річний футболіст починав у «Флорі». Згодом перебував у оренді в молодіжному складі італійської «Сампдорії». Також виступав за кілька клубів у Норвегії.
Минулого сезону зіграв 15 матчів у складі норвезького «Ліллестрема».
За національну збірну Естонії Тамм уже зіграв 35 матчів. Забив три м’ячі та віддав дві результативні передачі.