«Десна» підсилилася футболістом національної збірної



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Йоонас Тамм ФК «Десна»

Чернігівці уклали угоду з естонським захисником

Чернігівська «Десна» уклала угоду з захисником збірної Естонії Йоонасом Таммом.

Угоду підписано за схемою 1,5 + 1 рік, інформує пресслужба клубу.

Професіональну кар’єру наразі 27-річний футболіст починав у «Флорі». Згодом перебував у оренді в молодіжному складі італійської «Сампдорії». Також виступав за кілька клубів у Норвегії.

Минулого сезону зіграв 15 матчів у складі норвезького «Ліллестрема».

За національну збірну Естонії Тамм уже зіграв 35 матчів. Забив три м’ячі та віддав дві результативні передачі.