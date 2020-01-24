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    «Десна» підсилилася футболістом національної збірної

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    Йоонас Тамм - «Десна» підсилилася футболістом національної збірної
    Йоонас Тамм
    ФК «Десна»

    Чернігівці уклали угоду з естонським захисником

    Чернігівська «Десна» уклала угоду з захисником збірної Естонії Йоонасом Таммом.

    Угоду підписано за схемою 1,5 + 1 рік, інформує пресслужба клубу.

    Професіональну кар’єру наразі 27-річний футболіст починав у «Флорі». Згодом перебував у оренді в молодіжному складі італійської «Сампдорії». Також виступав за кілька клубів у Норвегії.

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    Минулого сезону зіграв 15 матчів у складі норвезького «Ліллестрема».

    За національну збірну Естонії Тамм уже зіграв 35 матчів. Забив три м’ячі та віддав дві результативні передачі.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК «Десна»
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