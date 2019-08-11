  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Десна» вирвала перемогу в Дніпрі (відео)

    • Розсилка
    &laquo;Дніпро-1&raquo; зазнав першої поразки в Прем'єр-лізі - «Десна» вирвала перемогу в Дніпрі (відео)
    «Дніпро-1» зазнав першої поразки в Прем'єр-лізі
    Фейсбук

    «Дніпро-1» зазнав першої поразки в Прем’єр-лізі

    «Дніпро-1» - «Десна» (Чернігів) – 0:1

    Гол: 0:1 – Філіппов (67).

    «Дніпро-1»: Кліщук, Сафронов, Логінов, Лопирьонок, Польовий, Булеца (Кравченко, 67), І. Когут, Назаренко, Вакулко (Куліш, 71), Коркішко (Кобахідзе, 60), Супряга. Тренер – Дмитро Михайленко.
    «Десна»: Паст, Гитченко, Імереков, Д. Фаворов, Огиря, Калитвинцев (Конопля, 86), Мостовий, Кузик (Картушов, 61), Філіппов, А. Фаворов, Дегтярьов (Єрмаков, 76). Тренер – Олександр Рябоконь.
    Попередження: Сафронов (47), Коркішко (57), Когут (81) – Калитвинцев (24), Дегтярьов (44).
    Судді: Бондаренко – Марулін, Запороженко, Кутаков.
    11 серпня. Дніпро. Стадіон «Дніпро-Арена»

    У наступному турі «Дніпро-1» зіграє 17 серпня в Полтаві проти «Ворскли», а «Десна» того ж дня прийматиме вдома «Колос».

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК «Десна» ФК «Дніпро-1»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ