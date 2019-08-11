«Десна» вирвала перемогу в Дніпрі (відео)
«Дніпро-1» зазнав першої поразки в Прем’єр-лізі
«Дніпро-1» - «Десна» (Чернігів) – 0:1
Гол: 0:1 – Філіппов (67).
«Дніпро-1»: Кліщук, Сафронов, Логінов, Лопирьонок, Польовий, Булеца (Кравченко, 67), І. Когут, Назаренко, Вакулко (Куліш, 71), Коркішко (Кобахідзе, 60), Супряга. Тренер – Дмитро Михайленко.
«Десна»: Паст, Гитченко, Імереков, Д. Фаворов, Огиря, Калитвинцев (Конопля, 86), Мостовий, Кузик (Картушов, 61), Філіппов, А. Фаворов, Дегтярьов (Єрмаков, 76). Тренер – Олександр Рябоконь.
Попередження: Сафронов (47), Коркішко (57), Когут (81) – Калитвинцев (24), Дегтярьов (44).
Судді: Бондаренко – Марулін, Запороженко, Кутаков.
11 серпня. Дніпро. Стадіон «Дніпро-Арена»
У наступному турі «Дніпро-1» зіграє 17 серпня в Полтаві проти «Ворскли», а «Десна» того ж дня прийматиме вдома «Колос».