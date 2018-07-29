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    «Десна» вщент розбила «Маріуполь»

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    &laquo;Десна&raquo; вщент розбила &laquo;Маріуполь&raquo;. Фото ФК&nbsp;&laquo;Десна&raquo;&nbsp; - «Десна» вщент розбила «Маріуполь»
    «Десна» вщент розбила «Маріуполь». Фото ФК «Десна» 

    «Маріуполь» поступився новачку УПЛ

    «Десна» перемогла «Маріуполь» з рахунком 4: 1 в матчі другого туру УПЛ.

    Це стало першою перемогою новачка Прем'єр-ліги.

    Гості відкрили рахунок вже на третій хвилині після того, як Дмитро Хльобас замкнув передачу в штрафний від Фаворова.

    Він оформив дубль вже до середини першого тайму, обігравши захисника в штрафному майданчику «Маріуполя» і пробивши Рустама Худжамова.

    Олександр Філіппов довів рахунок до розгромного на 59-й хвилині, пройшовши по флангу і поціливши дальній кут воріт Худжамова красивим обвідним ударом.

    Маріуполь зумів відіграти один м'яч зусиллями Владислава Вакули, який обіграв голкіпера «Десни» Литовку після виходу один на один.

    Але на цьому успіхи господарів закінчилися.

    Філіппов встановив остаточний рахунок матчу на 78-й хвилині.

    «Маріуполь» залишається однією з трьох команд Прем'єр-ліги без набраних очок.

    «Десна» набрала 3 очки в перших двох турах.

    Джерело: sportarena.com

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