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    «Десну» за невідомих причин покинули двоє гравців

    Денис Олійник і Денис Скепський покинули чернігівський клуб
    «Десну» покинули двоє півзахисників - Денис Олійник і Денис Скепський, повідомляє офіційний сайт клубу. Деталі відходу гравців не повідомляються. 30-річний Олійник посилив команду на початку жовтня, перейшовши на правах вільного агента. З тих пір він провів 8 матчів у складі «Десни», забивши при цьому 1 гол. Перед тим, як
    • Сьогодні, 21:14
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    Денис Олійник. Фото: xsport.ua
    Денис Олійник. Фото: xsport.ua

    Денис Олійник і Денис Скепський покинули чернігівський клуб

    «Десну» покинули двоє півзахисників - Денис Олійник і Денис Скепський, повідомляє офіційний сайт клубу.

    Деталі відходу гравців не повідомляються.

    30-річний Олійник посилив команду на початку жовтня, перейшовши на правах вільного агента. З тих пір він провів 8 матчів у складі «Десни», забивши при цьому 1 гол.

    Перед тим, як стати гравцем чернігівського клубу, півзахисник виступав в «Дармштадті», «Вітессі», а також «Металісті» і «Дніпрі».

    Що стосується Скепського, то він втретє залишає чернігівський клуб. 30-річний хавбек виступав за «Десну» в 2011 і 2015 роках.

    У першій частині сезону півзахисник взяв участь в 14 матчах, лише в двох з яких виходив на поле з перших хвилин.

    «Десна» пішла на перерву, займаючи 5-е місце в турнірній таблиці Першої ліги. У 22 матчах чернігівська команда набрала 40 очок.

    Джерело: sportarena.com

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