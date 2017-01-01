«Десну» за невідомих причин покинули двоє гравців
- Сьогодні, 21:14
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Денис Олійник і Денис Скепський покинули чернігівський клуб
«Десну» покинули двоє півзахисників - Денис Олійник і Денис Скепський, повідомляє офіційний сайт клубу.
Деталі відходу гравців не повідомляються.
30-річний Олійник посилив команду на початку жовтня, перейшовши на правах вільного агента. З тих пір він провів 8 матчів у складі «Десни», забивши при цьому 1 гол.
Перед тим, як стати гравцем чернігівського клубу, півзахисник виступав в «Дармштадті», «Вітессі», а також «Металісті» і «Дніпрі».
Що стосується Скепського, то він втретє залишає чернігівський клуб. 30-річний хавбек виступав за «Десну» в 2011 і 2015 роках.
У першій частині сезону півзахисник взяв участь в 14 матчах, лише в двох з яких виходив на поле з перших хвилин.
«Десна» пішла на перерву, займаючи 5-е місце в турнірній таблиці Першої ліги. У 22 матчах чернігівська команда набрала 40 очок.
Джерело: sportarena.com