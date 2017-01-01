«Десну» за невідомих причин покинули двоє гравців

Денис Олійник і Денис Скепський покинули чернігівський клуб

«Десну» покинули двоє півзахисників - Денис Олійник і Денис Скепський, повідомляє офіційний сайт клубу. Деталі відходу гравців не повідомляються. 30-річний Олійник посилив команду на початку жовтня, перейшовши на правах вільного агента. З тих пір він провів 8 матчів у складі «Десни», забивши при цьому 1 гол. Перед тим, як



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Денис Олійник. Фото: xsport.ua

Денис Олійник і Денис Скепський покинули чернігівський клуб

«Десну» покинули двоє півзахисників - Денис Олійник і Денис Скепський, повідомляє офіційний сайт клубу.

Деталі відходу гравців не повідомляються.

30-річний Олійник посилив команду на початку жовтня, перейшовши на правах вільного агента. З тих пір він провів 8 матчів у складі «Десни», забивши при цьому 1 гол.

Перед тим, як стати гравцем чернігівського клубу, півзахисник виступав в «Дармштадті», «Вітессі», а також «Металісті» і «Дніпрі».

Що стосується Скепського, то він втретє залишає чернігівський клуб. 30-річний хавбек виступав за «Десну» в 2011 і 2015 роках.

У першій частині сезону півзахисник взяв участь в 14 матчах, лише в двох з яких виходив на поле з перших хвилин.

«Десна» пішла на перерву, займаючи 5-е місце в турнірній таблиці Першої ліги. У 22 матчах чернігівська команда набрала 40 очок.

Джерело: sportarena.com