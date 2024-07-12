фото: Facebook/Федерація України зі стрибків у воду

Карнафель вперше у кар'єрі виборола медаль на чемпіонаті Європи

Збірна команда України очолює загальнокомандний залік з 11 нагородами

Представниця збірної України зі стрибків у воду Діана Карнафель стала чемпіонкою Європи зі стрибків у воду серед юніорів на метровому трампліні. Про це повідомляє Федерація України зі стрибків у воду.

Як зазначила пресслужба Федерації України зі стрибків у воду, медалістами п'ятого змагального дня чемпіонату Європи зі стрибків у воду серед юніорів, що проходить у Жешуві стали Діана Карнафель – трамплін 1 м, група А та Кирило Азаров – трамплін 3 м, група А.

Діана Карнафель та Кирило Азаров фото: Facebook/Федерація України зі стрибків у воду

Також на відео потрапило емоційне нагородження нашої чемпіонки. Карнафель вперше у кар'єрі виборола медаль таких престижних змагань.

Наразі збірна команда України очолює загальнокомандний залік з 11 нагородами:

4 золотих медалей,

6 срібних медалей,

1 бронзова медаль.

Нагадаємо, український стрибун у воду Олексій Середа був визнаний European Aquatics «Спортсмен року 2023» від European Aquatics.