Діана Карнафель стала чемпіонкою Європи зі стрибків у воду серед юніорів
Збірна команда України очолює загальнокомандний залік з 11 нагородами
Представниця збірної України зі стрибків у воду Діана Карнафель стала чемпіонкою Європи зі стрибків у воду серед юніорів на метровому трампліні. Про це повідомляє Федерація України зі стрибків у воду.
Як зазначила пресслужба Федерації України зі стрибків у воду, медалістами п'ятого змагального дня чемпіонату Європи зі стрибків у воду серед юніорів, що проходить у Жешуві стали Діана Карнафель – трамплін 1 м, група А та Кирило Азаров – трамплін 3 м, група А.
Також на відео потрапило емоційне нагородження нашої чемпіонки. Карнафель вперше у кар'єрі виборола медаль таких престижних змагань.
Наразі збірна команда України очолює загальнокомандний залік з 11 нагородами:
- 4 золотих медалей,
- 6 срібних медалей,
- 1 бронзова медаль.
Нагадаємо, український стрибун у воду Олексій Середа був визнаний European Aquatics «Спортсмен року 2023» від European Aquatics.
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