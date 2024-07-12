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Діана Карнафель стала чемпіонкою Європи зі стрибків у воду серед юніорів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Діана Карнафель стала чемпіонкою Європи зі стрибків у воду серед юніорів
Карнафель вперше у кар'єрі виборола медаль на чемпіонаті Європи
фото: Facebook/Федерація України зі стрибків у воду

Збірна команда України очолює загальнокомандний залік з 11 нагородами

Представниця збірної України зі стрибків у воду Діана Карнафель стала чемпіонкою Європи зі стрибків у воду серед юніорів на метровому трампліні. Про це повідомляє Федерація України зі стрибків у воду.

Як зазначила пресслужба Федерації України зі стрибків у воду, медалістами п'ятого змагального дня чемпіонату Європи зі стрибків у воду серед юніорів, що проходить у Жешуві стали Діана Карнафель – трамплін 1 м, група А та Кирило Азаров – трамплін 3 м, група А.

Діана Карнафель та Кирило Азаров
Діана Карнафель та Кирило Азаров
фото: Facebook/Федерація України зі стрибків у воду

Також на відео потрапило емоційне нагородження нашої чемпіонки. Карнафель вперше у кар'єрі виборола медаль таких престижних змагань.

Наразі збірна команда України очолює загальнокомандний залік з 11 нагородами:

  • 4 золотих медалей,
  • 6 срібних медалей,
  • 1 бронзова медаль.

Нагадаємо, український стрибун у воду Олексій Середа був визнаний European Aquatics «Спортсмен року 2023» від European Aquatics.

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Теги: стрибки у воду спорт чемпіонат Європи Збірна України

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