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Франція розпочала Євро-2024 з перемоги над Австрією

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Франція розпочала Євро-2024 з перемоги над Австрією
Поєдинок завершився з рахунком 0:1
фото: AP

Єдиний гол у матчі у власні ворота забив австрієць Максимільян Вьобер

Національна збірна Франції з футболу мінімально переграла збірну Австрії в першому турі групового етапу чемпіонату Європи. Зустріч завершилася з рахунком 0:1.

У австрійців була можливість вийти вперед, однак Крістоф Баумгартнер не зміг пробити повз Майка Меньяна після виходу сам на сам.

На перерву Франція ішла вже за переваги в один гол. На 38-й хвилині матчу. Кіліан Мбаппе прорвався у штрафний майданчик після чого прострілив у центр і м'яч від захисника австрійців Максимільяна Вобера залетів у площину воріт.

Власним голом Мбаппе також міг відзначатися в другому таймі. «Десятка» французів вибігав віч-на-віч із Панцом, але м'яч після удару нападника пролетів поруч зі стійкою.

Перемога над Австрією дозволила французькій команді зрівнятися за очками з лідерами групи D Нідерландами, які в першому турі перемогли Польщу (2:1).

21 червня команди проведуть матчі другого туру – французи зіграють з нідерландцями, а поляки зустрінуться з Австрією.

Нагадаємо, 17 червня, Національна збірна України з футболу програла у першому матчі на чемпіонаті Європи в Німеччині. Підопічні Сергія Реброва програли команді Румунії – 0:3.

Як повідомлялося, у матчі-відкриття Євро-2024 національна збірна Німеччини, яка є господаркою турнір здобула розгромну перемогу над Шотландією з рахунком 5:1.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи Франція Кіліан Мбаппе

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