Українець Середа виграв нагороду «Спортсмен 2023 року» серед європейських стрибунів у воду
Минулого року 18-річний Середа завоював на чемпіонаті світу срібло у стрибках з 10-метрової вишки
Український стрибун у воду Олексій Середа був визнаний European Aquatics «Спортсмен року 2023» від European Aquatics.
Переможця обрали шляхом голосування вболівальників, членів European Aquatics і технічного комітету.
Номінанти були обрані на основі їхніх виступів протягом 2023 року.
Минулого року 18-річний Середа завоював на чемпіонаті світу срібло у стрибках з 10-метрової вишки, став дворазовим чемпіоном Європи, вигравши в індивідуальних стрибках з вишки і в командних змаганнях.
Нагадаємо, що Олексій Середа також здобув дві ліцензії для виступу на Олімпійських іграх у Париж.
Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.
Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.
Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.
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