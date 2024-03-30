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Українець Середа виграв нагороду «Спортсмен 2023 року» серед європейських стрибунів у воду

Христина Жиренко
glavcom.ua
Українець Середа виграв нагороду «Спортсмен 2023 року» серед європейських стрибунів у воду
Олексій Середа здобув дві ліцензії для виступу на Олімпійських іграх у Париж

Минулого року 18-річний Середа завоював на чемпіонаті світу срібло у стрибках з 10-метрової вишки

Український стрибун у воду Олексій Середа був визнаний European Aquatics «Спортсмен року 2023» від European Aquatics.

Переможця обрали шляхом голосування вболівальників, членів European Aquatics і технічного комітету.

Номінанти були обрані на основі їхніх виступів протягом 2023 року.

Минулого року 18-річний Середа завоював на чемпіонаті світу срібло у стрибках з 10-метрової вишки, став дворазовим чемпіоном Європи, вигравши в індивідуальних стрибках з вишки і в командних змаганнях.

Нагадаємо, що Олексій Середа також здобув дві ліцензії для виступу на Олімпійських іграх у Париж.

Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: Олексій Середа стрибки у воду Олімпіада

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