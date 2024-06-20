Українка виборола срібло на чемпіонаті Європи з фехтування

Це лише друга медаль України в жіночій рапірі за всю історію чемпіонатів Європи

Українська рапіристка Дарія Миронюк здобула «срібло» чемпіонату Європи з фехтування, що проходить у Базелі (Швейцарія). Про це повідомляє Укрінформ, з посиланням на Мінмолодьспорту.

Те що, Україна матиме медаль в особистій жіночій рапірі стало відомо ще у чвертьфіналі, де зійшлися наші Дарія Миронюк та Аліна Полозюк, передає Укрінформ.

Миронюк перемогла - 15:13. У півфіналі 22-річна киянка здолала чемпіонку Європейських ігор-2023 Юлію Валчик-Клімашик з Польщі - 15:11. У фінальному пождинку українка дала гідний бій, але все ж поступилася титулованій італійці Аріанні Ерріго - 10:15.

«Срібло», яке виборола Дарія Миронюк, стало лише другою медаллю України в жіночій рапірі за всю історію чемпіонатів Європи після «бронзи» нинішнього старшого тренера нашої команди Ольги Лелейко в Генті-2007.

Чемпіонат Європи триватиме до 23 червня.