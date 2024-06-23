Матч Шотландії та Угорщини на Євро-2024 було призупинено через травму футболіста

Медики довгий час надавали допомогу футболісту

23 червня у німецькому Штутгарті проходить матч третього туру групи A Євро-2024 між збірними Шотландії та Угорщини. Гру було перервано через травму гравця.

На 67-й хвилині форвард угорської збірної Барнабаш Варга отримав серйозну травму, і матч на деякий час був зупинений.

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На поле відразу вибігли стюарди, які прикрили гравця завісами. Медики довгий час надавали допомогу футболісту. Варга залишив поле на ношах із використанням спеціальної ширми.

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Матч відновився через 10 хвилин.

Нагадаємо, збірна Бельгії здобула першу перемогу на Євро-2024 з футболу, обігравши у другому турі Румунію. Матч завершився із рахунком 2:0. Після двох турів в усіх чотирьох збірних в групі України по три очки. На останньому місці опинилася збірна України через від’ємну різницю м’ячів (-2).