Матч Шотландії та Угорщини на Євро-2024 було призупинено через травму футболіста
Медики довгий час надавали допомогу футболісту
23 червня у німецькому Штутгарті проходить матч третього туру групи A Євро-2024 між збірними Шотландії та Угорщини. Гру було перервано через травму гравця.
На 67-й хвилині форвард угорської збірної Барнабаш Варга отримав серйозну травму, і матч на деякий час був зупинений.
На поле відразу вибігли стюарди, які прикрили гравця завісами. Медики довгий час надавали допомогу футболісту. Варга залишив поле на ношах із використанням спеціальної ширми.
Матч відновився через 10 хвилин.
Нагадаємо, збірна Бельгії здобула першу перемогу на Євро-2024 з футболу, обігравши у другому турі Румунію. Матч завершився із рахунком 2:0. Після двох турів в усіх чотирьох збірних в групі України по три очки. На останньому місці опинилася збірна України через від’ємну різницю м’ячів (-2).
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