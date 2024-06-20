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Сербія врятувала нічію у драматичному матчі із Словенією

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Сербія врятувала нічію у драматичному матчі із Словенією
Словенія та Сербія розписали яскраву нічию – 1:1
фото: Reuters

Словенія зупинилася за крок від першої в історії збірної перемоги на чемпіонатах Європи

На полях Німеччини триває чемпіонат Європи з футболу. У першому матчі дня, збірна Словенії втратила перемогу над Сербією в матчі другого туру чемпіонату Європи-2024. Як повідомляє Суспільне, команди розписали нічию – 1:1.

Перший гол у матчі стався на 69-й хвилині. Жана Корнічніка серби залишили без опіки на дальній стійці, і той замкнув простріл від партнера ударом у незахищений кут воріт – 1:0!

Сербії вдалося зрівняти рахунок на п'ятій компенсованій хвилині. Форвард Лука Йович після виходу на заміну довершив подачу з кутового і приніс своїй команді перше залікове очко на турнірі.

Відзначимо, серби стартували на чемпіонаті з мінімальної поразки від Англії (0:1). Словенія в першому турі поділила очки з Данією після нічиєї 1:1.

Нагадаємо, футбольний союз Сербії вимагає покарати Хорватію та Албанію за антисербські скандування, інакше Сербія пообіцяла розглянути відмову від участі в Євро-2024. Відповідного листа було надіслано до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) з вимогами.

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Нагадаємо, УЄФА завів дисциплінарну справу щодо поведінки сербських вболівальників на матчі першого туру групового етапу Євро-2024 Сербія – Англія, який відбувся 16 червня у Гельзенкірхені і ухвалив рішення оштрафувати Сербський футбольний союз на 14,5 тисяч євро. 

Нагадаємо, що саме на цьому матчі на трибунах вивісили прапор Росії.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи Сербія Словенія

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