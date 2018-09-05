«Динамо» безуспішно намагалося орендувати нападника з чемпіонату Нідерландів



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Фран Сол не переїхав у Київ, бо пропозиція не влаштувала його клуб

Цього літа нападник «Віллем II» Фран Сол міг опинитися у київському «Динамо».

У 26-річного іспанця було багато варіантів для продовження кар'єри, але він залишився у своєму нинішньому клубі, інформує портал fcupdate.nl.

В одних випадках сам Фран не хотів переходити у команду, яка зробила пропозицію, в інших – все закінчувалося лише на рівні чуток. Всього ж близько 20 команд цікавилися іспанським нападником.

«Не було жодної пропозиції, яка була б ідеальною для всіх сторін», - сказав агент футболіста Нікола Франко.

Інтерес до Сола проявляли лісабонський «Спортинг», «Вотфорд» та «Кардіфф Сіті», але останній варіант відкинув сам іспанець. Що ж стосується київського «Динамо», то воно, як і «Удінезе», намагалося орендувати футболіста, але цей варіант не влаштував «Віллем II».

Сам іспанець також відмовився від переходу у «Сантос», але хотів продовжити кар'єру у «Севільї», яка також проявляла до нього інтерес.

Таким чином, Сол поки продовжить виступи за «Віллем II» і буде обговорювати з клубом новий контракт, так як термін його старої угоди закінчується наступного літа.

Сол починав свою кар'єру у мадридському «Реалі», але не зміг пробитися далі команди С. Виступав на правах оренди за «Луго» й «Ов'єдо», потім був у резервній команді «Вільярреала», а у 2016 році перейшов у «Віллем II».

Джерело: Динамомания