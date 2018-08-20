«Динамо» буде представлено у футбольному симуляторі FIFA 19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До цього єдиним клубом з України, який був представлений в симуляторі, був «Шахтар»

У симуляторі FIFA 19 буде офіційно представлений клуб «Динамо» Київ.

Про це повідомляє прес-служба столичного клубу.

EA отримала повну ліцензію нашого клубу, тобто у грі буде емблема клубу, форма та реальні імена футболістів.

Київські вболівальники зможуть грати рідною командою в усіх ігрових режимах у FIFA.

Також в цьому році у FIFA 19 Ultimate Team кожен зможе вибрати емблему та ігрову форму ФК «Динамо Київ», купувати до своєї віртуальної команди динамівців.

Це стало можливим завдяки тісній співпраці «Динамо», кіберспортивного проекту Dynamo Kyiv Esports, а також EA Sports.

До цього єдиним клубом з України, який був представлений в симуляторі, був «Шахтар».