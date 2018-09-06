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    «Динамо» цікавиться французьким півзахисником «Бреста»

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    «Динамо» цікавиться французьким півзахисником «Бреста»

    Основна позиція 26-річного француза - опорний півзахисник

    Французький півзахисник Александр Коефф може продовжити кар'єру в «Динамо».

    Про це повідомив журналіст телеканалів «Футбол 1/2» Ігор Бурбас.

    «Трансферне вікно для київського «Динамо» не закрилося. В сфері інтересів команди - французький хавбек Александр Коефф. Нині він вільний агент. За ситуацією уважно стежить казанський «Рубін», який готовий перебити пропозицію Києва», - повідомив він.

    Основна позиція 26-річного француза - опорний півзахисник, також може зіграти центрального і правого захисника.

    Останнім клубом Коеффа став «Брест», що представляє другий за силою чемпіонат Франції.

    Також грав за «Газелек Аяччо», «Мускрон», «Мальорку», «Гранаду» і «Ланс».

    У 2018 році провів за «Брест» дев'ять матчів.

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