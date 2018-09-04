«Динамо» делегувало своїх футболістів у збірні п'яти країн Європи



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Окрім того, шестеро гравців відбули на збори національної збірної України

Ряд гравців «Динамо» отримали виклики у національні, молодіжні та юнацькі команди своїх країн.

Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу.

У число футболістів, на яких розраховує головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко у матчах Ліги націй, увійшли Денис Бойко, Микита Бурда, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Володимир Шепелєв та Артем Бєсєдін.

Нагадаємо, Бєсєдін прибув у розташування збірної України, але відразу ж залишив команду.

Команда зібралася 3 вересня та почне підготовку до матчів зі збірними Чехії у місті Угерське-Градіште (6 вересня) та Словаччини у Львові (9 вересня).

Виклик до національної збірної отримав і ряд легіонерів «Динамо».

Беньяміна Вербича покликали у збірну Словенії, Томаша Кендзьору – у збірну Польщі, Тамаша Кадара – у збірну Угорщини, Йосипа Пиварича – у збірну Хорватії, а Міккеля Дуелунда – у збірну Данії U-21.

Розклад матчів цих збірних у Лізі націй, а також у відборі до Євро-2019:

6 вересня. 21:45. Словенія – Болгарія

7 вересня. 19.00. Данія (U-21) – Фінляндія (U-21)

7 вересня. 21:45. Італія – Польща

8 вересня. 19.00. Фінляндія – Угорщина

9 вересня. 21:45. Кіпр – Словенія

11 вересня. 19.00. Литва (U-21) – Данія (U-21)

11 вересня. 21:45. Іспанія – Хорватія

11 вересня. 21:45. Угорщина – Греція.