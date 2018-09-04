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    «Динамо» делегувало своїх футболістів у збірні п'яти країн Європи

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    «Динамо» делегувало своїх футболістів у збірні п'яти країн Європи

    Окрім того, шестеро гравців відбули на збори національної збірної України

    Ряд гравців «Динамо» отримали виклики у національні, молодіжні та юнацькі команди своїх країн.

    Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу.

    У число футболістів, на яких розраховує головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко у матчах Ліги націй, увійшли Денис Бойко, Микита Бурда, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Володимир Шепелєв та Артем Бєсєдін.

    Нагадаємо, Бєсєдін прибув у розташування збірної України, але відразу ж залишив команду.

    Команда зібралася 3 вересня та почне підготовку до матчів зі збірними Чехії у місті Угерське-Градіште (6 вересня) та Словаччини у Львові (9 вересня).

    Виклик до національної збірної отримав і ряд легіонерів «Динамо».

    Беньяміна Вербича покликали у збірну Словенії, Томаша Кендзьору – у збірну Польщі, Тамаша Кадара – у збірну Угорщини, Йосипа Пиварича – у збірну Хорватії, а Міккеля Дуелунда – у збірну Данії U-21.

    Розклад матчів цих збірних у Лізі націй, а також у відборі до Євро-2019:

    6 вересня. 21:45. Словенія – Болгарія
    7 вересня. 19.00. Данія (U-21) – Фінляндія (U-21)
    7 вересня. 21:45. Італія – Польща
    8 вересня. 19.00. Фінляндія – Угорщина
    9 вересня. 21:45. Кіпр – Словенія
    11 вересня. 19.00. Литва (U-21) – Данія (U-21)
    11 вересня. 21:45. Іспанія – Хорватія
    11 вересня. 21:45. Угорщина – Греція.

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