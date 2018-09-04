«Динамо» делегувало своїх футболістів у збірні п'яти країн Європи
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Окрім того, шестеро гравців відбули на збори національної збірної України
Ряд гравців «Динамо» отримали виклики у національні, молодіжні та юнацькі команди своїх країн.
Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу.
У число футболістів, на яких розраховує головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко у матчах Ліги націй, увійшли Денис Бойко, Микита Бурда, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Володимир Шепелєв та Артем Бєсєдін.
Нагадаємо, Бєсєдін прибув у розташування збірної України, але відразу ж залишив команду.
Команда зібралася 3 вересня та почне підготовку до матчів зі збірними Чехії у місті Угерське-Градіште (6 вересня) та Словаччини у Львові (9 вересня).
Виклик до національної збірної отримав і ряд легіонерів «Динамо».
Беньяміна Вербича покликали у збірну Словенії, Томаша Кендзьору – у збірну Польщі, Тамаша Кадара – у збірну Угорщини, Йосипа Пиварича – у збірну Хорватії, а Міккеля Дуелунда – у збірну Данії U-21.
Розклад матчів цих збірних у Лізі націй, а також у відборі до Євро-2019:
6 вересня. 21:45. Словенія – Болгарія
7 вересня. 19.00. Данія (U-21) – Фінляндія (U-21)
7 вересня. 21:45. Італія – Польща
8 вересня. 19.00. Фінляндія – Угорщина
9 вересня. 21:45. Кіпр – Словенія
11 вересня. 19.00. Литва (U-21) – Данія (U-21)
11 вересня. 21:45. Іспанія – Хорватія
11 вересня. 21:45. Угорщина – Греція.