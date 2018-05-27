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    «Динамо» дізналося потенційних суперників по кваліфікації Ліги Чемпіонів

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    <p>ФК &laquo;Динамо&raquo;</p> - «Динамо» дізналося потенційних суперників по кваліфікації Ліги Чемпіонів

    ФК «Динамо»

    У разі виходу в плей-офф кваліфікації «Динамо» зіграє з «Бенфікою» або «Базелем»

    Віце-чемпіону України київському «Динамо» вдруге поспіль доведеться пробиватися до Ліги Чемпіонів через кваліфікацію.

    З нового сезону через кваліфікацію пробитися в Лігу Чемпіонів замість десяти зможуть лише шість клубів. Решта 26 учасників групового етапу, включаючи донецький «Шахтар», вже відомі.

    «Динамо» свій шлях у кваліфікації почне в нечемпіонскому шляху. Кияни в третьому раунді кваліфікації потрапляють в посів і можуть зіграти з «Фенербахче» (Туреччина), «Славією» (Чехія) та «Стандардом» (Бельгія). В посів не потрапив і московський «Спартак», проте УЄФА традиційно для останніх років розводить в єврокубках клуби з України і Росії.

    У разі виходу в плей-офф кваліфікації «Динамо» зіграє з «Бенфікою» або «Базелем». Якщо ж один з цих клубів не потрапить в плей-офф, то потенційним суперником команди Олександра Хацкевича може стати «Аякс».

    Жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів відбудеться 23 липня, а матчі цієї стадії турніру пройдуть 7-8 і 14-15 серпня. Поєдинки раунду плей-офф кваліфікації заплановані на 21-22 і 28-29 серпня.

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