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    «Динамо» хоче запропонувати Гусєву посаду тренера – джерело

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    Олег Гусєв. Фото&nbsp;Віктора Перегняка - «Динамо» хоче запропонувати Гусєву посаду тренера – джерело
    Олег Гусєв. Фото Віктора Перегняка

    Легендарний гравець киян може стати помічником тренера молодіжної команди

    Колишній півзахисник «Динамо» та збірної України Олег Гусєв незабаром може спробувати себе у ролі тренера.

    Принаймні, про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас у своєму Twitter.

    За його інформацією, президент «Динамо» Ігор Суркіс бачить колишнього півзахисника в ролі помічника головного тренера команди U-21 Юрія Мороза.

    «Ігор Суркіс хоче бачити досвідченого Олега Гусева асистентом Юрія Мороза в молодіжці «Динамо». Не замілка посада для людини такого калібру?» риторично запитав Бурбас.

    «Якщо у клубі є бажання пригріти легенду, то може би престижніше місце для нього знайти, а?» - додав він.

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