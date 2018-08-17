«Динамо» хоче запропонувати Гусєву посаду тренера – джерело
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Легендарний гравець киян може стати помічником тренера молодіжної команди
Колишній півзахисник «Динамо» та збірної України Олег Гусєв незабаром може спробувати себе у ролі тренера.
Принаймні, про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас у своєму Twitter.
За його інформацією, президент «Динамо» Ігор Суркіс бачить колишнього півзахисника в ролі помічника головного тренера команди U-21 Юрія Мороза.
«Ігор Суркіс хоче бачити досвідченого Олега Гусева асистентом Юрія Мороза в молодіжці «Динамо». Не замілка посада для людини такого калібру?» риторично запитав Бурбас.
«Якщо у клубі є бажання пригріти легенду, то може би престижніше місце для нього знайти, а?» - додав він.
Ігор Суркіс хоче бачити досвідченого Олега Гусева асистентом Юрія Мороза в молодіжці Динамо. Не замілка посада для людини такого калібру? Якщо у клубі є бажання пригріти легенду, то може би престижніше місце для нього знайти, а?— Igor Burbas (@iburbas) 17 августа 2018 г.
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