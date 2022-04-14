Верховна Рада призначила міністра екології

Досі Стрілець був виконувачем обов’язки міністра

На засіданні Верховної Ради 14 квітня 285 народних депутатів підтримали призначення виконувача обов’язків міністра захисту довкілля і природних ресурсів Руслана Стрільця очільником відомства. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Стрілець виконував обов’язки міністра екології з листопада 2021 року. Тоді Верховна Рада відправила у відставку очільника міністерства Романа Абрамовського і ще чотирьох міністрів. Абрамовський написав заяву про відставку.

Раніше Стрілець був заступником Абрамовського з питань цифрових трансформацій. До того очолював департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА у часи головування Валентина Резніченка. У 2019 році вже у Києві відповідав за управління відходами в тоді ще спільному Міністерстві енергетики та захисту довкілля.

24 березня Рада призначила нового міністра аграрної політики. За звільнення Романа Лещенка з посади міністра проголосував 321 депутат.