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    Верховна Рада призначила міністра екології

    3&nbsp;листопада 2021 року Кабінет міністрів призначив Руслана Стрільця тимчасовим виконувачем обов&rsquo;язків міністра - Верховна Рада призначила міністра екології
    листопада 2021 року Кабінет міністрів призначив Руслана Стрільця тимчасовим виконувачем обов’язків міністра
    фото: MERP.GOV.UA

    Досі Стрілець був виконувачем обов’язки міністра

    На засіданні Верховної Ради 14 квітня 285 народних депутатів підтримали призначення виконувача обов’язків міністра захисту довкілля і природних ресурсів Руслана Стрільця очільником відомства. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

    Стрілець виконував обов’язки міністра екології з листопада 2021 року. Тоді Верховна Рада відправила у відставку очільника міністерства Романа Абрамовського і ще чотирьох міністрів. Абрамовський написав заяву про відставку.

    Раніше Стрілець був заступником Абрамовського з питань цифрових трансформацій. До того очолював департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА у часи головування Валентина Резніченка. У 2019 році вже у Києві відповідав за управління відходами в тоді ще спільному Міністерстві енергетики та захисту довкілля.

    24 березня Рада призначила нового міністра аграрної політики. За звільнення Романа Лещенка з посади міністра проголосував 321 депутат.

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    Теги: екологія Верховна Рада міністр депутат Мінекології Україна ліс
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    Верховна Рада призначила міністра екології