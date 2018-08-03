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    «Динамо» може перехопити у російського клубу шведського форварда

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    Ісаак Телін - «Динамо» може перехопити у російського клубу шведського форварда
    Ісаак Телін

    Кияни та московський «Локомотив» є головними претендентами на Ісаака Теліна

    Форвард «Андерлехта» та збірної Швеції Ісаак Телін, яким цікавиться московський «Локомотив», може перейти у київське «Динамо».

    Про це стверджує видання Dhnet.

    «Залізничники» запропонували за 26-річного гравця 6 мільйонів євро, «Динамо» ж хоче взяти форварда в оренду з подальшою опцією викупу.

    За інформацією джерела, також на Теліна претендує «Баєр», але фаворитами залишаються «Локомотив» і «Динамо», які зробили конкретні пропозиції.

    Зазначається, що Телін вже не тренується у складі «Андерлехта», адже з великою часткою ймовірності залишить клуб.

    Телін перейшов у бельгійський клуб у 2017 році з «Бордо». У минулому сезоні він грав в оренді за «Васланд-Беверен», де забив 19 м'ячів у 33 матчах.

    На Чемпіонаті світу-2018 Телін провів чотири матчі за збірну Швеції, але не відзначився результативними діями.

    Його національна команда дійшла до 1/4 фіналу, де програла Англії з рахунком 0:2.

    Джерело: Спорт-Экспресс

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