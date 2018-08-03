«Динамо» може перехопити у російського клубу шведського форварда



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Ісаак Телін

Кияни та московський «Локомотив» є головними претендентами на Ісаака Теліна

Форвард «Андерлехта» та збірної Швеції Ісаак Телін, яким цікавиться московський «Локомотив», може перейти у київське «Динамо».

Про це стверджує видання Dhnet.

«Залізничники» запропонували за 26-річного гравця 6 мільйонів євро, «Динамо» ж хоче взяти форварда в оренду з подальшою опцією викупу.

За інформацією джерела, також на Теліна претендує «Баєр», але фаворитами залишаються «Локомотив» і «Динамо», які зробили конкретні пропозиції.

Зазначається, що Телін вже не тренується у складі «Андерлехта», адже з великою часткою ймовірності залишить клуб.

Телін перейшов у бельгійський клуб у 2017 році з «Бордо». У минулому сезоні він грав в оренді за «Васланд-Беверен», де забив 19 м'ячів у 33 матчах.

На Чемпіонаті світу-2018 Телін провів чотири матчі за збірну Швеції, але не відзначився результативними діями.

Його національна команда дійшла до 1/4 фіналу, де програла Англії з рахунком 0:2.

Джерело: Спорт-Экспресс