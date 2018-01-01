«Динамо» може провести спаринг із кривдником «Зорі» у Лізі Європи
- Сьогодні, 15:03
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ФК «Динамо». Фото: прес-служба Динамо
Матч із кривдником «Зорі» у Лізі Європи відбудеться у проміжку з 25 січня по 4 лютого
Київське «Динамо» під час підготовки до другої частини сезону може зустрітися із шведським Естерсундом.
Про таку можливість пише шведське видання Fotbollskanaken.
Матч із кривдником «Зорі» у Лізі Європи відбудеться у проміжку з 25 січня по 4 лютого в іспанській Марбельї, де «Динамо» готуватиметься до 1/16 фіналу єврокубку та до внутрішніх змагань.
Судячи з усього, якщо кияни зустрінуться із «Естерсундом», то це відбудеться вже під час другого збору, який розпочнеться 1 лютого. Справа в тому, що список суперників киян по першому етапу підготовки, вже зверстано.
Нагадаємо, що «Зоря» програла «Естерсунду» два матчі у Лізі Європи - 0:2 вдома і 0:2 на виїзді.
Джерело: champion.com.ua