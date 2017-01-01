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    «Динамо» - на 11-му місці серед кращих клубів Європи за весь час

    Найголовнішим у всіх відносинах клубом залишається «Реал»
    В УЄФА склали зведену турнірну таблицю за всю історію Кубка чемпіонів / Ліги чемпіонів. Найголовнішим у всіх відносинах клубом в історії Кубка європейських чемпіонів залишається «Реал», у якого найбільше трофеїв, матчів, перемог, нічиїх, поразок, а також забитих і пропущених м'ячів. «Реал» брав участь в 48 розіграшах
    • Сьогодні, 19:56
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    ФК &laquo;Динамо&raquo; Київ
    ФК «Динамо» Київ

    Найголовнішим у всіх відносинах клубом залишається «Реал»

    В УЄФА склали зведену турнірну таблицю за всю історію Кубка чемпіонів / Ліги чемпіонів.

    Найголовнішим у всіх відносинах клубом в історії Кубка європейських чемпіонів залишається «Реал», у якого найбільше трофеїв, матчів, перемог, нічиїх, поразок, а також забитих і пропущених м'ячів.

    «Реал» брав участь в 48 розіграшах найпрестижнішого єврокубку - це на 11 більше, ніж у найближчих переслідувачів з «Бенфіки». Всього мадридці провели 416 зустрічей, тоді як у «Баварії», другої команди за цим показником, на 89 менше.

    «Арсенал» має найвищий рейтинг серед команд, які ніколи не завойовували головний трофей європейського клубного футболу.

    Слідом на 11-му рядку розташувалося київське «Динамо» - у нього найвищий рейтинг серед клубів, жодного разу не грали у фіналі Кубка чемпіонів або Ліги чемпіонів УЄФА.

    Джерело: Footboom

    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ рейтинг ФК «Динамо»
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