«Динамо» - на 11-му місці серед кращих клубів Європи за весь час

Найголовнішим у всіх відносинах клубом залишається «Реал»

В УЄФА склали зведену турнірну таблицю за всю історію Кубка чемпіонів / Ліги чемпіонів. Найголовнішим у всіх відносинах клубом в історії Кубка європейських чемпіонів залишається «Реал», у якого найбільше трофеїв, матчів, перемог, нічиїх, поразок, а також забитих і пропущених м'ячів. «Реал» брав участь в 48 розіграшах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ФК «Динамо» Київ

Найголовнішим у всіх відносинах клубом залишається «Реал»

В УЄФА склали зведену турнірну таблицю за всю історію Кубка чемпіонів / Ліги чемпіонів.

Найголовнішим у всіх відносинах клубом в історії Кубка європейських чемпіонів залишається «Реал», у якого найбільше трофеїв, матчів, перемог, нічиїх, поразок, а також забитих і пропущених м'ячів.

«Реал» брав участь в 48 розіграшах найпрестижнішого єврокубку - це на 11 більше, ніж у найближчих переслідувачів з «Бенфіки». Всього мадридці провели 416 зустрічей, тоді як у «Баварії», другої команди за цим показником, на 89 менше.

«Арсенал» має найвищий рейтинг серед команд, які ніколи не завойовували головний трофей європейського клубного футболу.

Слідом на 11-му рядку розташувалося київське «Динамо» - у нього найвищий рейтинг серед клубів, жодного разу не грали у фіналі Кубка чемпіонів або Ліги чемпіонів УЄФА.

Джерело: Footboom