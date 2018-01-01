«Динамо» на чотири тижні втрачає одного з голкіперів
- Сьогодні, 14:29
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Розсилка
Воротаря очікує чотири тижні в гіпсі і після цього певний термін відновлення
23-річний голкіпер київського «Динамо» Георгій Бущан отримав травму на навчально-тренувальному зборі київської команди.
У воротаря виявлена тріщина в малогомілковій кістці.
Голкіпера очікує чотири тижні в гіпсі і після цього певний термін відновлення.
Таким чином, він не може зіграти в матчах 1/16 фіналу Ліги Європи проти грецького АЕКа 15 і 22 лютого і пропустить старт другої частини чемпіонату України.
Незважаючи на те, що трапилося, Бущан зберігає оптимізм і має намір якнайшвидше відновитися і повернутися в лад, щоб допомогти команді.
Замінити Бущана в воротах «Динамо» зможуть 25-річний Артур Рудько та 20-річний Володимир Маханьков, яких зараз активно награють в контрольних матчах на навчально-тренувальних зборах.
Джерело: Динамоманія