«Динамо» на чотири тижні втрачає одного з голкіперів

Воротаря очікує чотири тижні в гіпсі і після цього певний термін відновлення

23-річний голкіпер київського «Динамо» Георгій Бущан отримав травму на навчально-тренувальному зборі київської команди. У воротаря виявлена тріщина в малогомілковій кістці. Голкіпера очікує чотири тижні в гіпсі і після цього певний термін відновлення. Таким чином, він не може зіграти в матчах 1/16 фіналу Ліги Європи проти грецького



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Георгій Бущан. Фото: Динамоманія

Воротаря очікує чотири тижні в гіпсі і після цього певний термін відновлення

23-річний голкіпер київського «Динамо» Георгій Бущан отримав травму на навчально-тренувальному зборі київської команди.

У воротаря виявлена тріщина в малогомілковій кістці.

Голкіпера очікує чотири тижні в гіпсі і після цього певний термін відновлення.

Таким чином, він не може зіграти в матчах 1/16 фіналу Ліги Європи проти грецького АЕКа 15 і 22 лютого і пропустить старт другої частини чемпіонату України.

Незважаючи на те, що трапилося, Бущан зберігає оптимізм і має намір якнайшвидше відновитися і повернутися в лад, щоб допомогти команді.

Замінити Бущана в воротах «Динамо» зможуть 25-річний Артур Рудько та 20-річний Володимир Маханьков, яких зараз активно награють в контрольних матчах на навчально-тренувальних зборах.

Джерело: Динамоманія