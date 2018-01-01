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    «Динамо» на чотири тижні втрачає одного з голкіперів

    Воротаря очікує чотири тижні в гіпсі і після цього певний термін відновлення
    23-річний голкіпер київського «Динамо» Георгій Бущан отримав травму на навчально-тренувальному зборі київської команди. У воротаря виявлена тріщина в малогомілковій кістці. Голкіпера очікує чотири тижні в гіпсі і після цього певний термін відновлення. Таким чином, він не може зіграти в матчах 1/16 фіналу Ліги Європи проти грецького
    • Сьогодні, 14:29
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    Георгій Бущан. Фото: Динамоманія
    Георгій Бущан. Фото: Динамоманія

    Воротаря очікує чотири тижні в гіпсі і після цього певний термін відновлення

    23-річний голкіпер київського «Динамо» Георгій Бущан отримав травму на навчально-тренувальному зборі київської команди.

    У воротаря виявлена тріщина в малогомілковій кістці.

    Голкіпера очікує чотири тижні в гіпсі і після цього певний термін відновлення.

    Таким чином, він не може зіграти в матчах 1/16 фіналу Ліги Європи проти грецького АЕКа 15 і 22 лютого і пропустить старт другої частини чемпіонату України.

    Незважаючи на те, що трапилося, Бущан зберігає оптимізм і має намір якнайшвидше відновитися і повернутися в лад, щоб допомогти команді.

    Замінити Бущана в воротах «Динамо» зможуть 25-річний Артур Рудько та 20-річний Володимир Маханьков, яких зараз активно награють в контрольних матчах на навчально-тренувальних зборах.

    Джерело: Динамоманія

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи
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