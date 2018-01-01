«Динамо» на зборах в Іспанії програло австрійському «Штурму», «Зоря» розгромила узбекистанський клуб

Українські клуби зіграли ряд товариських матчів на тренувальних зборах

Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону. Так, «Динамо» на зборах в Іспанії поступилося австрійському «Штурму», а «Зоря» на зборах в Туреччині розгромила узбекистанський клуб АГКМ. У свою чергу одеський «Чорноморець» зіграв внічию з азербайджанським клубом