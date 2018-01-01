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    «Динамо» на зборах в Іспанії програло австрійському «Штурму», «Зоря» розгромила узбекистанський клуб

    Українські клуби зіграли ряд товариських матчів на тренувальних зборах
    Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону. Так, «Динамо» на зборах в Іспанії  поступилося австрійському «Штурму», а «Зоря» на зборах в Туреччині розгромила узбекистанський клуб АГКМ. У свою чергу одеський «Чорноморець» зіграв внічию з азербайджанським клубом
    • Сьогодні, 19:50
    • Розсилка
    Фото: ФК Динамо
    Фото: ФК Динамо

    Українські клуби зіграли ряд товариських матчів на тренувальних зборах

    Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону.

    Так, «Динамо» на зборах в Іспанії  поступилося австрійському «Штурму», а «Зоря» на зборах в Туреччині розгромила узбекистанський клуб АГКМ.

    У свою чергу одеський «Чорноморець» зіграв внічию з азербайджанським клубом «Сабаїл»

    Товариські матчі з футболу

    «Динамо» (Україна) - «Штурм» (Австрія) - 0:2

    «Динамо» (1-й тайм): Рудько, Морозюк, Хачеріді, Кадар, Миколенко, Шепелєв, Буяльський, Шапаренко, Гонсалес, Калітвінцев, Бесєдін.

    «Динамо» (2-й тайм): Бущан, Кендзьора, Бурда, Шабанов, Піварич, Ротань, Алібеков, Гармаш, Смирний, Вербич, Хльобас

    «Зоря» (Україна) - АГМК (Узбекистан) - 3:0

    «Зоря»: Лунін, Сваток, Тимчик, Сілас, Ондуа (Андрієвський, 70), Гордієнко, Караваєв, Кочергін (Кабаєв, 80), Сухар, Громов, Юрі.

    Голи: Артем Громов, 25, 89; Юрі, 34

    «Чорноморець» - «Сабаїл» (Азербайджан) - 0:0

    «Чорноморець» (1-й тайм): голкіпер на перегляді, Люлька (капітан), Мартиненко, Мамаду, Хамелюк, Ковалець, Татарков, Третьяков, Антонов, два гравця на перегляді.

    «Чорноморець» (2-й тайм): Кожухар, Бамба, Соколов, Серденюк, Смирнов (капітан), Семенів, Антонов і 4 футболіста на перегляді.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» «Зоря»
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