«Динамо» на зборах в Іспанії програло австрійському «Штурму», «Зоря» розгромила узбекистанський клуб
- Сьогодні, 19:50
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Розсилка
Українські клуби зіграли ряд товариських матчів на тренувальних зборах
Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону.
Так, «Динамо» на зборах в Іспанії поступилося австрійському «Штурму», а «Зоря» на зборах в Туреччині розгромила узбекистанський клуб АГКМ.
У свою чергу одеський «Чорноморець» зіграв внічию з азербайджанським клубом «Сабаїл»
Товариські матчі з футболу
«Динамо» (Україна) - «Штурм» (Австрія) - 0:2
«Динамо» (1-й тайм): Рудько, Морозюк, Хачеріді, Кадар, Миколенко, Шепелєв, Буяльський, Шапаренко, Гонсалес, Калітвінцев, Бесєдін.
«Динамо» (2-й тайм): Бущан, Кендзьора, Бурда, Шабанов, Піварич, Ротань, Алібеков, Гармаш, Смирний, Вербич, Хльобас
«Зоря» (Україна) - АГМК (Узбекистан) - 3:0
«Зоря»: Лунін, Сваток, Тимчик, Сілас, Ондуа (Андрієвський, 70), Гордієнко, Караваєв, Кочергін (Кабаєв, 80), Сухар, Громов, Юрі.
Голи: Артем Громов, 25, 89; Юрі, 34
«Чорноморець» - «Сабаїл» (Азербайджан) - 0:0
«Чорноморець» (1-й тайм): голкіпер на перегляді, Люлька (капітан), Мартиненко, Мамаду, Хамелюк, Ковалець, Татарков, Третьяков, Антонов, два гравця на перегляді.
«Чорноморець» (2-й тайм): Кожухар, Бамба, Соколов, Серденюк, Смирнов (капітан), Семенів, Антонов і 4 футболіста на перегляді.