«Динамо» намагається придбати колумбійського нападника з чемпіонату Шотландії (відео)
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Кияни поклали око на Альфредо Морелоса
Київське «Динамо» включилося у боротьбу за нападника «Рейнджерс» Альфредо Морелоса.
Раніше шотландський клуб відмовив «Бордо», який пропонував за 22-річного колумбійця 4,5 мільйона євро.
Як повідомляє Daily Mail, київський клуб готовий викласти велику суму – близько 7,8 млн євро.
Водночас, керівництво «Рейнджерс» продовжує спроби підписати з перспективним футболістом новий контракт, згідно з яким Морелос буде отримувати 33 тисячі євро на тиждень (1,7 млн на рік).
Головний тренер «Рейнджерс» Стівен Джеррард підтверджує, що бачить колумбійця у своїй команді та хоче продовжити з ним роботу.
Зазначається, що Морелос з початку сезону отримав вже дві червоні картки. Першу у матчі чемпіонату з «Абердіном» на 12-й хвилині (пряму), а другу напередодні у зустрічі з «Уфою» на 38-й хвилині (дві жовті).
У поточному сезоні колумбійський нападник зіграв 12 матчів, забив шість голів і віддав два результативні паси.
Нагадується, що в Україні трансферне вікно закривається 3 вересня.
Джерело: Sport.ua