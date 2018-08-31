«Динамо» намагається придбати колумбійського нападника з чемпіонату Шотландії (відео)



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Альфредо Морелос. Фото ФК «Рейнджерс»

Кияни поклали око на Альфредо Морелоса

Київське «Динамо» включилося у боротьбу за нападника «Рейнджерс» Альфредо Морелоса.

Раніше шотландський клуб відмовив «Бордо», який пропонував за 22-річного колумбійця 4,5 мільйона євро.

Як повідомляє Daily Mail, київський клуб готовий викласти велику суму – близько 7,8 млн євро.

Водночас, керівництво «Рейнджерс» продовжує спроби підписати з перспективним футболістом новий контракт, згідно з яким Морелос буде отримувати 33 тисячі євро на тиждень (1,7 млн на рік).

Головний тренер «Рейнджерс» Стівен Джеррард підтверджує, що бачить колумбійця у своїй команді та хоче продовжити з ним роботу.

Зазначається, що Морелос з початку сезону отримав вже дві червоні картки. Першу у матчі чемпіонату з «Абердіном» на 12-й хвилині (пряму), а другу напередодні у зустрічі з «Уфою» на 38-й хвилині (дві жовті).

У поточному сезоні колумбійський нападник зіграв 12 матчів, забив шість голів і віддав два результативні паси.

Нагадується, що в Україні трансферне вікно закривається 3 вересня.

Джерело: Sport.ua