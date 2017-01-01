«Динамо» назвало імена всіх суперників на першому зборі
- Вчора, 21:20
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Усього заплановано п’ять товариських матчів
Готуючись до весняної частини сезону 2017/2018, команда Олександра Хацкевича проведе два тренувальних зборів в Іспанії.
Під час першого з них заплановано п’ять контрольних матчів, інформує офіційний сайт київського клубу.
Список суперників «Динамо» під час першого збору:
19 січня. «Санкт-Галлен» (Швейцарія)
20 січня. «Хаугесунд» (Норвегія)
23 січня. «Штурм» (Австрія)
26 січня. «Сенан Бельмаре» (Японія)
27 січня. ЦСКА (Софія, Болгарія)
«Про можливі зміни у списку контрольних матчів ми повідомлятимемо на офіційному сайті та на офіційних сторінках клубу у соцмережах», - йдеться у зверненні прес-служби клубу.
«Додамо, що всі матчі транслюватимуться наживо на нашому клубному каналі в YouTube», - додається.
Нагадаємо, Сидорчук приступить до тренувань вже на першому зборі «Динамо».