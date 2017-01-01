«Динамо» назвало імена всіх суперників на першому зборі

Усього заплановано п’ять товариських матчів

Готуючись до весняної частини сезону 2017/2018, команда Олександра Хацкевича проведе два тренувальних зборів в Іспанії. Під час першого з них заплановано п’ять контрольних матчів, інформує офіційний сайт київського клубу. Список суперників «Динамо» під час першого збору: 19 січня. «Санкт-Галлен» (Швейцарія) 20



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ФК «Динамо»

Усього заплановано п’ять товариських матчів

Готуючись до весняної частини сезону 2017/2018, команда Олександра Хацкевича проведе два тренувальних зборів в Іспанії.

Під час першого з них заплановано п’ять контрольних матчів, інформує офіційний сайт київського клубу.

Список суперників «Динамо» під час першого збору:

19 січня. «Санкт-Галлен» (Швейцарія)

20 січня. «Хаугесунд» (Норвегія)

23 січня. «Штурм» (Австрія)

26 січня. «Сенан Бельмаре» (Японія)

27 січня. ЦСКА (Софія, Болгарія)

«Про можливі зміни у списку контрольних матчів ми повідомлятимемо на офіційному сайті та на офіційних сторінках клубу у соцмережах», - йдеться у зверненні прес-служби клубу.

«Додамо, що всі матчі транслюватимуться наживо на нашому клубному каналі в YouTube», - додається.

Нагадаємо, Сидорчук приступить до тренувань вже на першому зборі «Динамо».