  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Динамо» назвало імена всіх суперників на першому зборі

    Усього заплановано п’ять товариських матчів
    Готуючись до весняної частини сезону 2017/2018, команда Олександра Хацкевича проведе два тренувальних зборів в Іспанії. Під час першого з них заплановано п’ять контрольних матчів, інформує офіційний сайт київського клубу. Список суперників «Динамо» під час першого збору: 19 січня. «Санкт-Галлен» (Швейцарія) 20
    • Вчора, 21:20
    • Розсилка
    ФК &laquo;Динамо&raquo;
    ФК «Динамо»

    Усього заплановано п’ять товариських матчів

    Готуючись до весняної частини сезону 2017/2018, команда Олександра Хацкевича проведе два тренувальних зборів в Іспанії.

    Під час першого з них заплановано п’ять контрольних матчів, інформує офіційний сайт київського клубу.

    Список суперників «Динамо» під час першого збору:

    19 січня. «Санкт-Галлен» (Швейцарія)

    20 січня. «Хаугесунд» (Норвегія)

    23 січня. «Штурм» (Австрія)

    26 січня. «Сенан Бельмаре» (Японія)

    27 січня. ЦСКА (Софія, Болгарія)

    «Про можливі зміни у списку контрольних матчів ми повідомлятимемо на офіційному сайті та на офіційних сторінках клубу у соцмережах», - йдеться у зверненні прес-служби клубу.

    «Додамо, що всі матчі транслюватимуться наживо на нашому клубному каналі в YouTube», - додається.

    Нагадаємо, Сидорчук приступить до тренувань вже на першому зборі «Динамо».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ