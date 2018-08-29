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    «Динамо» не отримало всю суму за перехід свого нападника в «Атлетіко Мінейро»

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    Андре - «Динамо» не отримало всю суму за перехід свого нападника в «Атлетіко Мінейро»
    Андре

    Справу розгляне CAS

    19 вересня CAS розгляне апеляцію «Атлетіко Мінейро» у справі про трансфер форварда Андре з «Динамо».

    Про це повідомляє UOL Esporte.

    Ще три роки тому CAS встановив, що бразильський клуб не заплатив «Динамо» всю суму за трансфер.

    В «Атлетіко Мінейро» стверджують, що заплатили всю суму.

    У 2011 році Андре повернувся в бразильський клуб на правах оренди за 2,2 млн євро, а через рік був викуплений за 5,8 млн.

    Зараз Андре виступає за «Греміо».

    Джерело: Tribuna.com

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