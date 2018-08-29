«Динамо» не отримало всю суму за перехід свого нападника в «Атлетіко Мінейро»



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Андре

Справу розгляне CAS

19 вересня CAS розгляне апеляцію «Атлетіко Мінейро» у справі про трансфер форварда Андре з «Динамо».

Про це повідомляє UOL Esporte.

Ще три роки тому CAS встановив, що бразильський клуб не заплатив «Динамо» всю суму за трансфер.

В «Атлетіко Мінейро» стверджують, що заплатили всю суму.

У 2011 році Андре повернувся в бразильський клуб на правах оренди за 2,2 млн євро, а через рік був викуплений за 5,8 млн.

Зараз Андре виступає за «Греміо».

Джерело: Tribuna.com