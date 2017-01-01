«Динамо» не зацікавлене у трансфері колишнього гравця «Металіста»

Наставник київського клубу Олександр Хацкевич спростував чутки про інтерес до Моледо

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич заявив, що інформація про інтерес київського клубу до центрального захисника «Панатінаїкоса» Родріго Моледо не відповідає дійсності. Останнім часом ряд грецьких ЗМІ активно повідомляє про те, що «біло-сині» прицінюються до Родріго Моледо і навіть виходили з ним на



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Родріго Моледо

Наставник київського клубу Олександр Хацкевич спростував чутки про інтерес до Моледо

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич заявив, що інформація про інтерес київського клубу до центрального захисника «Панатінаїкоса» Родріго Моледо не відповідає дійсності.

Останнім часом ряд грецьких ЗМІ активно повідомляє про те, що «біло-сині» прицінюються до Родріго Моледо і навіть виходили з ним на зв'язок, але Хацкевич дав зрозуміти, що не бачить цього футболіста в своїй команді.

«По Родріго Моледо можу вам відразу сказати - ми його навіть не розглядали. Це чиїсь вигадки. У сфері наших інтересів цього гравця немає», - сказав Хацкевич.

Родріго Моледо з 2013-го по 2015-й рік виступав за «Металіст», однак за два сезони зіграв у складі харків'ян лише 17 матчів (два голи) у всіх турнірах.

На початку минулого року бразильський захисник перебрався у «Панатінаїкос», відтоді провівши 65 матчів і забивши шість голів за клуб у всіх турнірах.

Джерело: Спорт-Экспресс в Украине