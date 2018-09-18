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    «Динамо» не змогло вийти у другий кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів

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    Фото ВК &laquo;Динамо&raquo; - «Динамо» не змогло вийти у другий кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів
    Фото ВК «Динамо»

    Львівський клуб виграв тільки один поєдинок з п'яти на першому етапі

    У румунському Брашові завершився турнір групи А у межах першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з водного поло сезону-2018/19.

    У заключний ігровий день, 16 вересня, було зіграно матчі п’ятого туру.

    Першими на водному майданчику басейну зустрілися чемпіони Туреччини та України – «Енка Спорт» зі Стамбулу та львівське «Динамо», інформує офіційний сайт українського клубу.

    В очному протистоянні вони мали визначити долю останньої, четвертої путівки у другий кваліфікаційний раунд.

    При цьому турків влаштовувала нічия, бо за рівної кількості набраних очок (по три) у них була б краща різниця закинутих і пропущених м’ячів – «-17» проти «-21».

    До гри фахівці шанси команд розцінювали, як рівні.

    Підопічні Олексія Шведова та Дениса Волончука розраховували на звитягу, однак у підсумку зазнали мінімальної поразки з рахунком 8:9.

    Зазначається, що грецький арбітр Спірідон Ахліадотіс відмінив два голи Серджана Антонієвіча з вільних кидків, які, на думку усіх нейтральних фахівців, були абсолютно чистими.

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    Таким чином, на цьому перший єврокубковий сезон «Динамо» після 20-річної перерви завершено.

    водні види спорту ФК «Динамо» Ліга чемпіонів водне поло
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