«Динамо» не змогло вийти у другий кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів
-
Розсилка
Львівський клуб виграв тільки один поєдинок з п'яти на першому етапі
У румунському Брашові завершився турнір групи А у межах першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з водного поло сезону-2018/19.
У заключний ігровий день, 16 вересня, було зіграно матчі п’ятого туру.
Першими на водному майданчику басейну зустрілися чемпіони Туреччини та України – «Енка Спорт» зі Стамбулу та львівське «Динамо», інформує офіційний сайт українського клубу.
В очному протистоянні вони мали визначити долю останньої, четвертої путівки у другий кваліфікаційний раунд.
При цьому турків влаштовувала нічия, бо за рівної кількості набраних очок (по три) у них була б краща різниця закинутих і пропущених м’ячів – «-17» проти «-21».
До гри фахівці шанси команд розцінювали, як рівні.
Підопічні Олексія Шведова та Дениса Волончука розраховували на звитягу, однак у підсумку зазнали мінімальної поразки з рахунком 8:9.
Зазначається, що грецький арбітр Спірідон Ахліадотіс відмінив два голи Серджана Антонієвіча з вільних кидків, які, на думку усіх нейтральних фахівців, були абсолютно чистими.
Таким чином, на цьому перший єврокубковий сезон «Динамо» після 20-річної перерви завершено.