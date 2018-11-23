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    «Динамо» орендувало нападника «Донбасу»

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    Володимир Чердак - «Динамо» орендувало нападника «Донбасу»
    Володимир Чердак
    Фото: УХЛ

    У сезоні 2017/18 форвард вже виступав в МХК «Динамо»

    На адресу Української хокейної ліги надійшло повідомлення про підписання договору оренди щодо хокеїста Володимира Чердака.

    За домовленістю між «Донбасом» і МХК «Динамо», Володимир Чердак виступатиме в харківському клубі до 29 січня 2019 року включно.

    У нинішньому сезоні в складі донеччан Чердак провів 10 матчів, в яких набрав 9 (3 +6) очок при показнику корисності +3.

    У сезоні 2017/18 форвард вже виступав в МХК «Динамо», і став найкращим бомбардиром регулярного чемпіонату в складі харків'ян - 39 матчів, 93 (44 + 49) очки.

    У сезонах 2015/16 і 2016/17 Чердак грав за «Донбас», з яким двічі виграв чемпіонат України.

    Нагадаємо, що наступний матч МХК «Динамо» проведе 24 листопада проти «Кременчука».

    чемпіонат України хокей
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