«Динамо» орендувало нападника «Донбасу»



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Володимир Чердак Фото: УХЛ

У сезоні 2017/18 форвард вже виступав в МХК «Динамо»

На адресу Української хокейної ліги надійшло повідомлення про підписання договору оренди щодо хокеїста Володимира Чердака.

За домовленістю між «Донбасом» і МХК «Динамо», Володимир Чердак виступатиме в харківському клубі до 29 січня 2019 року включно.

У нинішньому сезоні в складі донеччан Чердак провів 10 матчів, в яких набрав 9 (3 +6) очок при показнику корисності +3.

У сезоні 2017/18 форвард вже виступав в МХК «Динамо», і став найкращим бомбардиром регулярного чемпіонату в складі харків'ян - 39 матчів, 93 (44 + 49) очки.

У сезонах 2015/16 і 2016/17 Чердак грав за «Донбас», з яким двічі виграв чемпіонат України.

Нагадаємо, що наступний матч МХК «Динамо» проведе 24 листопада проти «Кременчука».