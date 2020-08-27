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    «Динамо» отримало потенційних суперників по кваліфікації Ліги чемпіонів

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    Футболісти&nbsp;&laquo;Динамо&raquo; отримали Суперкубок України&nbsp; - «Динамо» отримало потенційних суперників по кваліфікації Ліги чемпіонів
    Футболісти «Динамо» отримали Суперкубок України 
    Twitter Динамо

    Австрійський, грецький або нідерландський клуб стане суперником віце-чемпіона України

    За підсумками матчів другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів визначились можливі супротивники «Динамо».

    У «Шляху представників ліг» в якому виступи розпочне «Динамо», нідерландський «АЗ» в додаткових екстра-таймах завдав поразки «Вікторії Плзень» - 3:1, австрійський «Рапід» обіграв хорватський ФК «Локомотива» (1:0), а «ПАОК» завдав поразки турецькому «Бешикташу» (3:1).

    Усі три переможці другого раунду потрапили до кошика несіяних команд у третьому раунді, а значить є потенційними суперниками «Динамо». Крім київського клубу серед числа сіяних на «Шляху представників ліг» виявилися лісабонська «Бенфіка» та бельгійський «Гент».

    Серед трьох потенційних опонентів «біло-синіх», найдорожчий склад має «АЗ» - вартість гравців сягає 117 млн євро. У «ПАОКа» ця цифра рівняється 54 млн євро, у «Рапіда» - 34.

    Зазначимо, що переможці кожної пари цього раунду також визначатимуться в одному матчі.

    Також додамо, жеребкування третього кваліфікаційного раунду пройде 31-го серпня. Поєдинки даної стадії відбудуться 15-16 вересня.

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    Джерело: Офіційний сайт Динамо

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