«Динамо» отримало потенційних суперників по кваліфікації Ліги чемпіонів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Футболісти «Динамо» отримали Суперкубок України Twitter Динамо

Австрійський, грецький або нідерландський клуб стане суперником віце-чемпіона України

За підсумками матчів другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів визначились можливі супротивники «Динамо».

У «Шляху представників ліг» в якому виступи розпочне «Динамо», нідерландський «АЗ» в додаткових екстра-таймах завдав поразки «Вікторії Плзень» - 3:1, австрійський «Рапід» обіграв хорватський ФК «Локомотива» (1:0), а «ПАОК» завдав поразки турецькому «Бешикташу» (3:1).

Усі три переможці другого раунду потрапили до кошика несіяних команд у третьому раунді, а значить є потенційними суперниками «Динамо». Крім київського клубу серед числа сіяних на «Шляху представників ліг» виявилися лісабонська «Бенфіка» та бельгійський «Гент».

Серед трьох потенційних опонентів «біло-синіх», найдорожчий склад має «АЗ» - вартість гравців сягає 117 млн євро. У «ПАОКа» ця цифра рівняється 54 млн євро, у «Рапіда» - 34.

Зазначимо, що переможці кожної пари цього раунду також визначатимуться в одному матчі.

Також додамо, жеребкування третього кваліфікаційного раунду пройде 31-го серпня. Поєдинки даної стадії відбудуться 15-16 вересня.

Джерело: Офіційний сайт Динамо