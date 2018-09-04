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    «Динамо» отримало суперника у Юнацькій лізі УЄФА

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    «Динамо» отримало суперника у Юнацькій лізі УЄФА

    Команда киян (U-19) зіграє з болгарським колективом

    У вівторок, 4 вересня, у штаб-квартирі УЄФА у Ньйоні відбулося жеребкування першого та другого раундів «Шляху чемпіонів» Юнацької ліги УЄФА сезону 2018/19.

    Про це повідомляє офіційний сайт київського «Динамо».

    За результатами жеребкування, суперником «Динамо» (U-19) стане болгарський клуб «Септемврі» (Софія).

    Перший матч буде зіграний у Києві 4 жовтня, у гра-відповідь – 24 жовтня.

    Матчі другого раунду Юнацької ліги УЄФА відбудуться 7 та 28 листопада.

    У разі перемоги підопічних Ігоря Костюка, суперником «Динамо» стане найсильніша команда з пари «Андерлехт» (Бельгія) – «Адміра» (Австрія).

    Нагадаємо, у минулому сезоні юнацька команда «Динамо» зупинилася у першому раунді плей-офф у даному турнірі.

    На цій стадії кияни поступилися італійському «Інтернаціонале» (2:2 на виїзді та 0:3 вдома).

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