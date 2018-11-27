«Динамо» перемогло «Андерлехт» і вийшло в наступний раунд юнацької Ліги УЄФА
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Розсилка
Кияни програвали походу матчу з рахунком 0:1
«Динамо» U-19 обіграло «Андерлехт» U-19 у другому раунді юнацької ліги УЄФА - 2:1.
Кияни програвали походу матчу з рахунком 0:1, коли гол на 51-й хвилині забив Колассен.
На 65-й хвилині паритет відновив Георгій Цитаішвілі, а на 83-й хвилині Сергій Булеца з пенальті встановив остаточний рахунок - 2:1.
Як відомо, перший матч завершився внічию 1:1.
Таким чином, за сумою двох ігор «Динамо» виходить до наступного раунду.
Нагадаємо, київський клуб бере участь в юнацькій Лізі чемпіонів через шлях національних чемпіонів, де 32 переможця національних чемпіонатів грають стикові матчі.
Юнацька ліга УЄФА з футболу
Шлях чемпіонів
Другий раунд
Матч-відповідь
«Динамо» - «Андерлехт» 2:1 (0:0)
Голи: 0:1 - Колассен (51), 1:1 - Цитаішвілі (65), 2:1 - Булеца (83, пен)
Перший матч - 1:1