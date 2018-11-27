«Динамо» перемогло «Андерлехт» і вийшло в наступний раунд юнацької Ліги УЄФА



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За сумою двох ігор «Динамо» виходить до наступного раунду. Фото: ФК Динамо

Кияни програвали походу матчу з рахунком 0:1

«Динамо» U-19 обіграло «Андерлехт» U-19 у другому раунді юнацької ліги УЄФА - 2:1.

Кияни програвали походу матчу з рахунком 0:1, коли гол на 51-й хвилині забив Колассен.

На 65-й хвилині паритет відновив Георгій Цитаішвілі, а на 83-й хвилині Сергій Булеца з пенальті встановив остаточний рахунок - 2:1.

Як відомо, перший матч завершився внічию 1:1.

Таким чином, за сумою двох ігор «Динамо» виходить до наступного раунду.

Нагадаємо, київський клуб бере участь в юнацькій Лізі чемпіонів через шлях національних чемпіонів, де 32 переможця національних чемпіонатів грають стикові матчі.

Юнацька ліга УЄФА з футболу

Шлях чемпіонів

Другий раунд

Матч-відповідь

«Динамо» - «Андерлехт» 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - Колассен (51), 1:1 - Цитаішвілі (65), 2:1 - Булеца (83, пен)

Перший матч - 1:1