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    «Динамо» підсилилося екс-гравцем «Галицьких Левів»

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    Олександр Порупа - «Динамо» підсилилося екс-гравцем «Галицьких Левів»
    Олександр Порупа

    Захисник грав у складі юніорської збірної України на чемпіонаті світу в Дивізіоні IB в 2013 році

    «Динамо» уклало контракт із захисником Олександром Порупою.

    Про це повідомляє прес-служба клубу.

    Минулий сезон 24-річний хокеїст провів у складі «Галицьких Левів», з якими закінчив виступ в Українській хокейній лізі на п'ятому місці.

    У плей-офф команда з Новоярівська програла в двох матчах «Динамо».

    Також на рахунку Порупи 41 поєдинок у складі київських «Дженералз» і 21 матч за «Рапід».

    Також захисник грав у складі юніорської збірної України на чемпіонаті світу в Дивізіоні IB в 2013 році.

    Нагадаємо, що новий сезон Української хокейної ліги стартує 14 вересня.

    В майбутньому чемпіонаті «Леви» не зіграють через фінансові проблеми.

    чемпіонат України хокей
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