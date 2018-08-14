«Динамо» підсилилося екс-гравцем «Галицьких Левів»
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Розсилка
Олександр Порупа
Захисник грав у складі юніорської збірної України на чемпіонаті світу в Дивізіоні IB в 2013 році
«Динамо» уклало контракт із захисником Олександром Порупою.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Минулий сезон 24-річний хокеїст провів у складі «Галицьких Левів», з якими закінчив виступ в Українській хокейній лізі на п'ятому місці.
У плей-офф команда з Новоярівська програла в двох матчах «Динамо».
Також на рахунку Порупи 41 поєдинок у складі київських «Дженералз» і 21 матч за «Рапід».
Також захисник грав у складі юніорської збірної України на чемпіонаті світу в Дивізіоні IB в 2013 році.
Нагадаємо, що новий сезон Української хокейної ліги стартує 14 вересня.
В майбутньому чемпіонаті «Леви» не зіграють через фінансові проблеми.